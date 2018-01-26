Galatasaray'da yeni yönetimin görev dağılımı belli oldu

Galatasaray'da Mustafa Cengiz'in başkan olmasıyla yeni yönetimde görev dağılımı da belli oldu.

Galatasaray Spor Kulübü'nde geçtiğimiz hafta gerçekleşen Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nun ardından görevi devralan yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı.

DHA'nın haberine göre, başkanlığını Mustafa Cengiz'in üstlendiği yönetim kurulunun dağılımı şu şekilde:

2. Başkan: Ahmet Şenkal

Başkan Yardımcısı: Adil Arapoğlu

Başkan Yardımcısı: Ünal Çeviköz

Genel Sekreter: Hüseyin Toprak

Muhasip Üye: Okan Böke

Voleyboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Okan Böke

Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeleri: Erol Özmandıracı - Ömer Cansever - Mahmut Recevik

Binicilik, Briç ve Satrançtan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Ünal Çeviköz

Judo ve Atletizmden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Nejat Güney

Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Emre Erdoğan

Su Sporları ve Tesislerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Ahmet Şenkal

İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Ünal Çeviköz

İç ve Dış İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeleri: Dinç Üner - Acar Baltaş

Stat ve Taraftardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeleri: Mahmut Recevik - Cenk Soyer

Gayrimenkul Komitesi: Hüseyin Toprak - Erol Özmandıracı

Pazarlama Komitesi: Erol Özmandıracı - Arif Badur - Adil Arapoğlu