Galatasaray'da yeni yönetimin görev dağılımı belli oldu

Galatasaray Spor Kulübü'nde geçtiğimiz hafta gerçekleşen Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nun ardından görevi devralan yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı.
DHA'nın haberine göre, başkanlığını Mustafa Cengiz'in üstlendiği yönetim kurulunun dağılımı şu şekilde:
2. Başkan: Ahmet Şenkal
Başkan Yardımcısı: Adil Arapoğlu
Başkan Yardımcısı: Ünal Çeviköz
Genel Sekreter: Hüseyin Toprak
Muhasip Üye: Okan Böke
Voleyboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Okan Böke
Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeleri: Erol Özmandıracı - Ömer Cansever - Mahmut Recevik
Binicilik, Briç ve Satrançtan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Ünal Çeviköz
Judo ve Atletizmden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Nejat Güney
Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Emre Erdoğan
Su Sporları ve Tesislerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Ahmet Şenkal
İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Ünal Çeviköz
İç ve Dış İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeleri: Dinç Üner - Acar Baltaş
Stat ve Taraftardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeleri: Mahmut Recevik - Cenk Soyer
Gayrimenkul Komitesi: Hüseyin Toprak - Erol Özmandıracı
Pazarlama Komitesi: Erol Özmandıracı - Arif Badur - Adil Arapoğlu
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