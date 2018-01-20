Galatasaray’da nefesler tutuldu sonuç bekleniyor

Galatasaray Kulübü’nün olağanüstü genel kurulunda başkan adayları Dursun Özbek ile Mustafa Cengiz, oy verme işlemlerini tamamladı.

Galatasaray Kulübü'nün yeni başkanını belirleyeceği olağanüstü genel kurul toplantısı başladı.

Başkan adayları Dursun Özbek ile Mustafa Cengiz, oy verme işlemlerini tamamladı.

Galatasaray Lisesi’nde gerçekleştirilen kongrede oylama öncesi iki başkan adayı üyelere konuşma yaptı.

İlk olarak kürsüye gelen Mustafa Cengiz, “Seçimin daha uygun zaman ve zeminde, eşit şartlarda olmasını isterdik. Ancak böyle oldu, camia için hayırlı olmasını diliyorum. Burada konuşma yaparak kararınızın değişmeyeceğimi biliyorum. Bu dostane seçim havasının bozulmasını istemiyorum. İnsanların iyi niyetle, Galatasaray aşkıyla buralara geldiğini biliyorum. Seçimin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Mevcut başkan Dursun Özbek de seçimin Galatasaray'a hayırlı olmasını dileyerek, “2,5 yıldan beri bana verdiğiniz görev çerçevesinde Galatasaray'da yaptıklarım malumunuz. Bundan sonra yapacaklarımı da açıkladım. Galatasaray'ın yarınlarının bugünden daha güzel olmasını arzu ediyorum. Galatasaray'da istikrarın yer almasını ve huzur olmasını istiyorum. Seçim dönemi rekabet içinde geçer. Fakat asıl rekabet dışarıda rakiplerimizle. Çünkü futbol ekonomisinin sunduğu olanaklar çok yüksek seviyeye çıktı. Galatasaray'ın şampiyonluğuna odaklandım. Süper Lig'de şampiyonluk ve devamında gelecek para 250 milyon lirayı geçiyor. Bu her takım için çok büyük bir meblağ. Galatasaray'ın mali bağımsızlığını kazanmasına odaklandım. Bu yüzden eğer bugüne kadar yaptığım hizmeti beğendiyseniz desteğinizi rica ediyorum. Seçimin hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından başkan adayları Dursun Özbek ile Mustafa Cengiz, oy kullandı.

7494 ÜYE OY KULLANIYOR

Dursun Özbek ve Mustafa Cengiz'in aday olduğu Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısı'nda 7494 oy kullanım hakkına sahip genel kurul üyesi, saat 10:00 ile 15:00 arasında sınıflardaki 18 sandıkta oy kullanabilecek. Başkan adaylarından Dursun Özbek "kırmızı", Mustafa Cengiz ise "sarı" renkte basılan oy pusulalarını kullanacak.

ÖZBEK VE CENGİZ’İN LİSTELERİ

88. yönetim kurulunun belirleneceği Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısı'nda Dursun Özbek ve Mustafa Cengiz'in listeleri şu şekilde:



BAŞKAN ADAYI: Dursun Aydın Özbek

YÖNETİM KURULU ASIL ÜYE ADAYLARI: Özkan Olcay, A.Nasuhi Sezgin, Osman Kocaman, Mehmet Dedeoğlu, Can Topsakal, Ahmet Cebeci, İsmail Sarıkaya, H.Murat Atay, Ural Aküzüm, Ali Yüce

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYE ADAYLARI: Mehmet Onultan, Cevat Genç, Burçin Aslan, Serdal Koç, Ozan Oral

DENETİM KURULU ASIL ÜYE ADAYLARI: Cengiz Ergani, Selim Önen, Levent Yaz

DENETİM KURULU YEDEK ÜYE ADAYLARI: Tolga Erem, Ahmet Tirali, Coşkun Aras

SİCİL KURULU ASIL ÜYE ADAYLARI: İ.Serdar Eder, Çetin Öztürk, Hayri Gürkan Eliçin, Ali Tüzmen, A.Esat Tansev, Özcan Karamahmutoğlu, Hakan Melek

SİCİL KURUL YEDEK ÜYE ADAYLARI: Nihal Özfırat, Ömer Faruk Dak, Jano Kasal

DİSİPLİN KURULU ASIL ÜYE ADAYLARI: Oğuz Evrenos, Okan Tekinşen, Cemal Burnaz, Oral Yılmaz, Celal Emon, Can Baydarol, Hakan Ünsaler

DİSİPLİN KURULU YEDEK ÜYE ADAYLARI: Mustafa Tanrıyar, Ahmet Kaya Kimyacı, Hakkı Derya Göbelek, Zafer Kural, Vedat Gürer

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BAŞKAN ADAYI: Mustafa Cengiz

YÖNETİM KURULU ASIL ÜYE ADAYLARI: Celal Açar, Ahmet Sabri Şenkal, Acar Baltaş, Nejat Güney, Okan Böke, Adil Araboğlu, Emre Erdoğan, Cenk Soyer, Hacı Hüseyin Toprak, Ahmet Ünal Çeviköz

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYE ADAYLARI: Mahmut Recevik, Mehmet Ömer Cansever, Dinç Üner, Erol Özmandıracı, Arif Badur

DENETİM KURULU ASIL ÜYE ADAYLARI: İbrahim Anıl, Emir Otluoğlu, Reha Ünsay

DENETİM KURULU YEDEK ÜYE ADAYLARI: Zeki Kadirbeyoğlu, Hayim Pinto, Başar Gündüz

SİCİL KURULU ASIL ÜYE ADAYLARI: Ali Kunter Akyürek, Celal Ahmet Kalafatoğlu, Faik Süleyman Camat, Selçuk Erdoğmuş, Sedat Besen, Çağatay Cervatoğlu, Birsen Gonca Sarış

SİCİL KURUL YEDEK ÜYE ADAYLARI: Leyla Açar, Tayfun Ayrancı, Abdullah Günhan Aksoy

DİSİPLİN KURULU ASIL ÜYE ADAYLARI: Yıldırım Baysal, M. Ömer Akad, Ayhan Yeğinsu, Ertuğrul Cem Emiroğu, Tayfun Akçay, Haşmet Akın Ketenci, Mehmet Süha Balın

DİSİPLİN KURULU YEDEK ÜYE ADAYLARI: Ali Salih Özçakır, Metin Evrim, Turgut Bilgin, Süleyman Müdüroğlu, Necati Tunç Şengül.