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04.01.2018 04:20

Galatasaray'da flaş istifa

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Galatasaray'da flaş istifa
Galatasaray Spor Kulübü'nün resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre, Yönetim Kurulu Üyesi Can Topsakal, yönetim kurulundaki basketbol şubesi görevinden istifa etti.

Galatasaray Odeabank, 7DAYS EuroCup Top 16 Turu E Grubu maçında Darüşşafaka'ya 84-65 mağlup olurken, maçın ardından sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada kulübün basketboldan sorumlu yöneticisi Can Topsakal'ın, görevinden ayrıldığı açıklandı.

"CAN TOPSAKAL, BASKETBOL ŞUBESİYLE İLGİLİ GÖREVLERİNİ BIRAKMIŞTIR"

Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Can Topsakal, yönetim kurulundaki basketbol şubesiyle ilgili görevlerini bırakmıştır. Can Topsakal, yönetim kurulundaki diğer görevlerine devam edecektir" denildi.

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