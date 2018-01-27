Galatasaray'da deprem! Yönetimde ilk fire...

Yeni haftanın ilk günü istifa dilekçesini vereceğini açıkladı.

Serhan TÜRK, İstanbul DHA - Galatasaray'da Başkan seçilen Mustafa Cengiz'in yönetim kurulu listesinde yer alan Celal Açar, Pazartesi günü istifa dilekçesini vereceğini söyledi.

Doğan Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Açar, yönetim kurulu görev dağılımında kendisine bir görev verilmediği için bu kararı aldığını söyledi.

79 yaşındaki Celal Açar, DHA Muhabirine yaptığı açıklamada; "Sayın Başkan beni yaşlı bulduğunu söyledi. Bunu öne sürerek ve 24 saatlik yoğun tempoya dayanamayacağımı düşünerek bana bir görev verilmedi. Ben de gençlerin önünü açmak için Pazartesi günü istifa dilekçemi sunacağım" şeklinde konuştu.





Celal Açar