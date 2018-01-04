Galatasaray'a 30 milyon euro'luk sol bek

Galatasaray, Vagner Love transferiyle ilgili resmi interbet sitesinden bir açıklama yayınladı.

Ayrıca Galatasaray'ın orta saha oyuncularından Badou Ndiaye için 18 milyon euro'luk teklif geldiği iddia edildi. Sarı-kırmızılı ekibin ilgilendiği Hakan Çalhanoğlu kararını açıkladı. Cim Bom Bom'da 3. forvet arayışlarında gözler Ümit Bozok'ta. İşte son dakika Galatasaray transfer haberleri...

Sol bek transferi için Patrice Evra'yı listesinde bulunduran Galatasaray'da yeni gelişeme var. Galatasaray'da Patrice Evra transferine Bafetimbi Gomis kefil oldu.

Galatasaray'da ana gündem maddesi sol bek olurken Real Madrid'de forma bulamayan Theo Hernandez adaylar arasına girdi. Atletico'dan 30 milyon euro'ya alınan 20 yaşındaki sol bekin kiralabileceği ifade edildi.

Galatasaray’da ilk yarıdaki performansı ile dikkatleri çeken Badou Ndiaye’nin menajeri, bir Çin kulübünün 18 milyon euro’luk çıkış bedelini ödemeye hazır olduğunu sarı-kırmızılı yönetime iletti.

Galatasaray, Kaan Ayhan için Düsseldorf'a 1,5 milyon eurobonservis bedeli önerdi. 23 yaşındaki oyuncu stoper, sağ bek ve defansif orta saha mevkilerinde oynayabiliyor.

Fatih Terim'in teklifini kabul eden Taffarel, şu anda Avrupa'da tatil yaparken önce ülkesi Brezilya'ya dönecek. 10 Ocak'ta Galatasaray'ın Antalya'daki kampına rötarlı olarak katılacak.

Galatasaray Kulübü, Vagner Love'u transfer edecekleri iddiasını yalanlarken Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'na da açıklamalarından dolayı tepki gösterdi.

Akşam'ın haberine göre Arda Turan Türkiye'den Galatasaray'dan başka takımda oynamayacağını belirterek 'Çıkan iddialara inanmayın' dedi.

Adı Galatasaray'l anılan Hakan Çalhanoğlu, Milan'dan ayrılacağına dair iddiaları yalanladı.

Dick Advocaat'ın başına getirildiği Sparta Rotterdam, Galatasaray'dan Donk'a talip oldu.

Gomis ve Eren Derdiyok'u yedekleyecek bir isim arayan Galatasaray'da Nimes formasını giyen Umut Bozok yeniden gündeme geldi.

- Galatasaray'da ilk imza geldi. Sarı-Kırmızılı takım U21 takımında attığı 13 golle en golcü futbolcu konumunda olan Kıbrıslı oyuncu Ahmet Sivri ile profesyonel sözleşme imzaladı. Ahmet Sivri artık Galatasaray'ın profesyonel futbolcusu oldu. 18 yaşındaki Kıbrıslı golcü sezon başında Galatasaray'a amatör olarak transfer olmuştu. Bu sezon U21 Ligi'nde 13 gol atan Ahmet Sivri dikkatleri üzerine çekmişti.

Asamoah ve Filipe Luis transferleri yattı

- Galatasaray'da transfer hareketliliği başladı. Öncelik sol bek transferinde. Teknik direktörü Fatih Terim, transferlerin devre arası kampına yetişmesini istiyor. Ancak Juventusforması giyen Kwadwo Asamoah ile Atletico Madrid'in tecrübeli ismi Filipe Luis'in transferi zora girdi. İtalyan ekibi, sezon ortasında Asamoah'ı bırakmayı düşünmüyor. İtalya Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde hedeflerinin olduğunu belirten Juventus yönetimi, Ganalı futbolcunun takımın önemli bir parçası olduğunu iletti. Galatasaray'ın B planı olarak listede tuttuğu Filipe Luis için de aynı durum geçerli. Atletico Madrid, Ocak ayında Brezilyalı sol bekin ayrılığına olumlu yaklaşmıyor.

- Muslera'ya yedek olarak alınan Fransız kaleci Cedric Carrasco'nun 14 kişilik yabancı kontenjanı nedeniyle gönderileceği iddia edildi.

- Terim'in Bucaspor maçında Ryan Donk'un performansını beğendiği ve Hollandalı oyuncuyu Antalya kampına götürerek deneme kararı aldığı, Tarık Çamdal, Emrah Başsan ve Umut Gündoğan hakkında ise olumsuz rapor vereceği kaydedildi.

- Mariano'nun sakatlığını atlattığı ve Antalya’da gerçekleşecek devre arası kampında takımdaki yerini alacağı öğrenildi. Ancak Sarı-Kırmızılılar’ın her ihtimale karşın Mariano’ya bir yedek aradığı ve Martin Linnes’in yetersiz kalacağı gerekçesiyle, bu bölgeye bir takviye yapmaya hazırlandığı belirlendi. Bu yedek oyuncu da büyük ihtimalle yerli olacak.

- Fatih Terim'in transferde öncelikli hedefinin sol bek takviyesi olduğu, sol açık ve forvet hattına da uygun şartlar oluşursa takviye yapılacağı, bu bölgeler için de Hakan Çalhanoğlu, Kaan Ayhan ve Emre Mor gibi isimlerin düşünüldüğü de gelen haberler arasında.

- Dinamo Kiev formasını giyen Denys Garmash Galatasaray'ın transfer listesine girdi. Orta saha ve forvet arkasında oynayan futbolcuyu Fenerbahçe de izliyor. 27 yaşındaki Garmash, Ukrayna ekibinde bu sezon 27 maçta 5 gol 6 asistlik performansla oynuyor. Garmash'ın sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

-Sol bekte adı geçen yeni isimler de var. Ajax'ta forma giyen Mitchell Dijks bunlardan biri. Bu sezon 14 maçta forma giyen oyuncunun yanı sıra Atletico PR'den Sidcley'de gündemde.

-Vida'nın gidişiyle stoper arayışlarına başlayan Dinamo Kiev, Galatasaraylı Maicon'la ilgileniyor. Sarı-kırmızılıların 7 milyon euro'ya transfer ettiği oyuncu için Kiev'in nasıl bir teklif yapacağı merakla bekleniyor.

-Bu arada Sevilla, Lionel Carole'la devam etmeme kararı aldı. Bu oyuncunun Galatasaray'a dönüşüyle sol bek için nasıl bir transfer stratejisi izleneceği merak konusu oldu.

-Galatasaray, Everton'dan forma giyen Kevin Mirallas'ı listesine aldı. Belhanda'nın pozisyonunda oynayan 30 yaşındaki futbolcu Fatih Terim'in ilk transferi olabilir.. Sarı-kırmızılıların bu transferde önündeki tek engel Olympiakos. Belçikalı futbolcunun Everton'la 2020'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

Galatasaray’ın orta sahaya transfer etmek istediği isimlerden biri olduğu iddia edilen Mario Pasalic için menajeri Marco Naletilic’ten flaş bir açıklama geldi. Rus basınına konuşan Naletilic, ne Galatasaray ne de başka bir takımla herhangi bir transfer görüşmesi gerçekleştirmediklerini söylerken, “Pasalic halen Chelsea’nin bir futbolcusu ve Spartak Moskova’da kiralık olarak oynamaya devam edecek. Rusya’da çok mutlu. Transfer sezonunun yakında açılacak olması nedeniyle birçok dedikodu çıkıyor. Pasalic için çıkan haberlerin hepsinin yalan olduğunu söyleyebilirim” ifadelerini kullandı.

Ahmet Çalık'ın Gençlerbirliği'ne döneceği iddia ediliyor. Kırmızı-siyahlı kulübün Teknik Direktörü Ümit Özat'ın oyuncuyu istediği öne sürüldü.

- Portekiz'de Record gazetesi, Galatasaray için yeni bir iddia ortaya attı. Devre arasında kesinlikle bir sol bek transferi yapmak isteyen Sarı-Kırmızılılar için Fenerbahçe'nin de istediği Manchesterlı yıldız Luke Shaw ismi gündeme geldi.

-Yeniden liderliğe yükselen Galatasaray'da devre arasında transfer operasyonu gerçekleşecek. Kadrosunu güçlendirmek isteyen Sarı-Kırmızılı ekibin listesinde ilk isim Antalyasporlu Samir Nasri. Sarı-kırmızılı yönetim, Antalyaspor'da istediği ortamı bulamayan ve mutsuz olan 10 numara Samir Nasri'nin nabzını yoklamaya başladı. Aldığı yüksek maaş nedeniyle kulübünden gönderilmesi gündemde olan Cezayir asıllı Fransız futbolcu için Galatasaray'ın, transfer formülünü hazırladığı öğrenildi. Antalyaspor'a Emrah Başsan'ı göndermeyi planlayan yönetim, Samir Nasri'ye de yıllık 4 milyon Euro'luk maaş önerdi ve 2.5 sezonluk sözleşme ile aklını çelmeye çalıştı.

- Daily Star'da çıkan bir haber, gözleri İngiltere'ye çevirdi. Liverpool'da fazla forma şansı bulamayan 21 yaşındaki Sırp orta saha oyuncusu Marko Grujic'in Galatasaray'la temaslarda bulunduğu yazıldı. Hatta bu konuyla ilgili görüşmeler de ortaya çıktı.

Fatih Terim'in kızı Merve Terim Çetin: Kesin bilgi yayalım

- Hagi'nin İstanbul'da doğan oğlu Ianis Hagi, Galatasaray'a önerildi. Fiorentina'da oynayan 19 yaşındaki futbolcuya Pescara da talip.

- Galatasaray yönetimi eski hocası Roberto Mancini'nin takımı Zenit'te forma giyen İtalyan sol bek Domenico Criscito'yu da transfer listesine aldı. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan oyuncu için Rus ekibine 1 milyon euro teklif edilecek.

- Galatasaray'da beklenen çıkışı yapamayan Badou Ndiaye'ye Marsilya'dan 10 milyon euro'luk teklif geldi. Fransızlar, ilk yarı bitiminde Cim-Bom'un kapısını 10 milyon euroyla (45 milyon TL) çalmaya hazırlanıyor. Marsilya ligde kalan 2 maçta da Ndiaye'yi izleyecek ve sonra harekete geçecek. (CNN Türk)