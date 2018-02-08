Galatasaray yarı finalde!

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray, çeyrek final rövanş maçında Atiker Konyaspor'u 4-1 yenerek yarı finale uzandı.

Sarı-kırmızılılar son 4'te Akhisarspor'un rakibi oldu. İki taraf arasındaki ilk mücadele 2-2'lik eşitlikle sonlanmıştı. Konyaspor 14'te Fofana'nın golüyle 1-0 öne geçti. Serdar Aziz 17. dakikadaki kafa golüyle durumu eşitledi. İlk yarı 1-1'lik eşitlikle son buldu. Galatasaray'da Gomis 52. dakikadaki golüyle takımını 2-1 öne geçirdi. Gomis 88'de kaleciyi geçerek boş kaleye topu gönderdi: 3-1. Rodrigues ise 90+1'de maçın skorunu tayin etti.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş mücadelesinde Galatasaray, sahasında karşılaştığı Atiker Konyaspor’u 4-1’lik skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, alınan bu sonuçla Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final Turu’nda, Teleset Mobilya Akhisarspor’un rakibi oldu.

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Ümit Öztürk , Ali Saygın Ögel , Serkan Tokat

Galatasaray: Muslera , Linnes , Serdar Aziz (Maicon dk. 84 ?), Hakan Balta , Nagatomo , Donk , Selçuk , Feghouli (Rodrigues dk. 74 ), Belhanda , Sinan (Eren dk. 90 ?), Gomis

Yedekler: Carrasso, Eray, Mariano, Ahmet Çalık, Tolga, Yasin, Latovlevici

Teknik Direktör: Fatih Terim

Atiker Konyaspor: Carlgren , Skubic , Volkan , Selim Ay , Ferhat (Eren dk. 11 ), Hadziahmetovic , Jonsson , Orkan (Ömer Ali dk. 76 ), Vedat , Fofana , Eto’o (Jahovic dk. 58 )

Yedekler: Emrullah, Abro, Filipovic, Musa

Teknik Direktör: Mehmet Özdilek

Goller: Fofana (dk. 14) (Atiker Konyaspor), Serdar Aziz (dk. 17) Gomis (dk. 52 ve 88), Rodrigues (dk. 90+1) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Selim Ay (Atiker Konyaspor), Gomis (Galatasaray)

(spor arena)