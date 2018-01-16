Galatasaray sahasında yenildi

Galatasaray Odeabank - Gran Canaria: 86-108

ULEB Avrupa Kupası Top 16 E Grubu 3'üncü hafta maçında Galatasaray Odeabank kendi sahasında İspanya ekibi Gran Canaria'ya 108-86 mağlup oldu.



Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakaya iyi başlayan Gran Canaria ilk periyodu 28-24, ilk yarıyı ise 57-42 önde kapattı.



3'üncü periyotta vites artıran sarı-kırmızılılar, rakip potaya tam 32 sayı gönderirken, kendi potasında ise 23 sayı gördü ve final çeyreğine 6 sayı geride girdi: 74-80. Maçın 4'üncü periyodunda oyundan tamamen kopan Galatasaray Odeabank, rakibinin üstünlüğünü kıramadı ve parkeden 108-86'lık mağlubiyetle ayrıldı.



Bu sonuçla birlikte Galatasaray Odeabank gruptaki 3'üncü maçını da kaybederken, Gran Canaria 2'nci galibiyetine uzandı.

Galatasaray Odeabank - Gran Canaria: 86-108

SALON: Sinan Erdem



HAKEMLER: Petros Papapetrou, Michele Rossi, Igor Dragojevic



GALATASARAY ODEABANK: Hardy 16, Taylor 12, Mehmet 9, Walker 3, Ege 7, Renfroe 2, Hopson 12, Summers 21, Göksenin 4



GRAN CANARIA: Oliver, Eriksson 15, Mekel 10, Brussino 6, Seeley 19, Balvin 15, Pasecniks 9, Pauli 8, Rabaseda 10, Aguilar 12, Fischer 4



1'İNCİ PERİYOT: 24-28



İLK YARI: 42-57



3'ÜNCÜ PERİYOT: 74-80



5 FAUL ALAN: 33.59 Ege Arar (Galatasaray Odeabank)