Galatasaray - Osmanlıspor: 2-0

Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçında Kayserispor'u deplasmanda 3-1'le geçen Galatasaray, 19. haftasında Osmanlıspor'u evinde 2-0 mağlup etti.

Galatasaray'da transfer teklifleri alan Badou Ndiaye, dün gece kafasının karıştığı gerekçesiyle kamptan ayrılmıştı. Sarı-kırmızılılarda Senegalli oyuncunun yanında Fatih Terim, Kayserispor karşısında iyi performans sergileyen Eren Derdiyok ve Jason Denayer'i bu maçta da tercih etti. Bafetimbi Gomis ve Serdar Aziz kulübede başladı.

Maçın ilk tehlikeli atağı 10. dakikada Galatasaray'dan geldi. Garry Rodrigues'in sağ taraftan ceza alanına girer girmez yerden yaptığı ortaya hareketlenen Tolga Ciğerci müsait pozisyonda topa dokunamadı.

Osmanlıspor, 28. dakikada 1-0 öne geçti ancak hakem Halil Umut Meler, faul gerekçesiyle golü iptal etti: Adrien Regattin'in vuruşu sonrasında Galatasaray savunmasına çarpan top kaleye doğru yönelerek yüksekli kazandı. Havadaki topa Numan Çürüksu ve Muslera yükseldi, Numan'ın vuruşunda top ağlarla buluştu ancak hakemin kararı, Uruguaylı'ya faul yapıldığı yönünde oldu ve gol iptal edildi.

Galatasaray aradığı golü 37. dakikada buldu: Organize gelişen atakta Selçuk İnan'ın ceza alanına gönderdiği pasa iyi yükselen Eren Derdiyok, topu Feghouli'ye indirdi. Altı pasın içerisinde müsait durumda topla buluşan Cezayirli yaptığı vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi.

Mücadelenin ilk yarısında başka gol olmadı. Galatasaray taraftarları ilk yarıda bazı pozisyonlarda Iasmin Latovlevici'ye ıslıklarla tepki gösterdi.

Osmanlıspor, 51. dakikada gole çok yaklaştı: Orta alanda başlayan Osmanlıspor atağında sol taraftan ceza alanına etkili bir orta gönderen Adrien Regattin'in pasında topla buluşan Aminu Umar, altı pas içerisinde müsait pozisyonda vuruşunda gol atmayı başaramadı.

74. dakikada Galatasaray, farkı ikiye çıkarmaya çok yaklaştı: Kazanılan topta gelişen kontratakta Eren Derdiyok topu indirdi. Savunma arkasına atılan topta topla buluşan Yasin'in vuruşunda Karcemarskas'tan dönen topu Feghouli tamamlamaya çalıştı. Yıldız futbolcunun vuruşunda kaleci topu bir kez daha çıkardı. Devamındaki pozisyonda Feghouli bir vuruş daha yaptı ve top üstten auta çıktı.

78. dakikada Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile tribündeki bir kişiyle kısa süreli tartışma yaşandı.

Galatasaray, 79. dakikada bir gol daha kaçırdı: Sağ kanattan gelişen atakta Feghouli'nin altıpas içerisine gönderdiği topta Eren Derdiyok'un vuruşunda Karcemarskas, gole izin vermedi.

Sarı-kırmızılılar, 83. dakikada bir gol daha kaçırdı! Sağ kanattan gelişen atakta ceza sahası içerisine giren Gomis, çalımı sonrasında yaptığı vuruşta Karcemarskas'ı geçemedi.

Galatasaray 89. dakikada skoru 2-0'a getirdi: Sağ kanattan gelişen topta Feghouli, Garry Rodrigues'i savunma arkasına sarkıttı. Rodrigues'in pasında topla buluşan Gomis'in vuruşunda top ağlarla buluştu.

Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Galatasaray, puanını 41'e yükselterek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Osmanlıspor ise haftayı 18 puanla kapattı.