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11.02.2018 16:55

Galatasaray Odeabank, evinde Pınar Karşıyaka'yı devirdi

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Galatasaray Odeabank, evinde Pınar Karşıyaka'yı devirdi
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 18'inci hafta mücadelesinde Galatasaray Odeabank kendi sahasında Pınar Karşıyaka'yı 98-82 yendi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakaya iyi başlayan ev sahibi ekip, ilk periyodu 25-20'lik üstünlükle geçti. İkinci periyotta da hücumdaki etkili oyununu sürdüren sarı-kırmızılılar farkı 11'e çıkarttı ve devreye 49-38 önde girdi.

Üçüncü periyot, iki takımın karşılıklı basketleriyle geçilirken, bu çeyreğin de galibi 71-62 ile Galatasaray Odeabank'tı. Maçın final bölümünde rakibine skor ve oyun üstünlüğünü bırakmayan sarı-kırmızılılar, parkeden 98-82'lik galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla birlikte Galatasaray Odeabank ligdeki 7'nci galibiyetini alırken, Pınar Karşıyaka 12'nci mağlubiyetini tattı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Aytuğ Ekti, Osman Sinan İşgüder, Kaan Büyükçil

Galatasaray Odeabank: Summers 16, Hardy 23, Renfroe 2, Hendrix 9, Caner 2, Ege 6, Göksenin 8, Mehmet 7, Taylor 7, Juskevicius 18

Pınar Karşıyaka: Erdi, Jones 17, Wood 4, Waters 28, Banic 16, Alp, Berk 2, Kennedy 12, Görkem 1, Mert, Metin 2

1'inci periyot: 25-20

İlk yarı: 49-38

3'üncü periyot: 71-62

Maç sonucu: 98-82

5 faul alan: 34.55 Wood (Pınar Karşıyaka)

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