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14.01.2018 23:10

Galatasaray, Hagi'yi üzdü!

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Galatasaray, Hagi'yi üzdü!
Galatasaray, Antalya kampının ilk hazırlık maçında Hagi'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Vitorul'u 2-0 yendi.

Galatasaray, devre arası kampındaki ilk hazırlık maçında Romanya ekibi Viitorul'u 2-0 mağlup etti.

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya’nın Serik ilçesinde Belek Turizm Merkezi’nde sürdüren Galatasaray, eski yıldız oyuncusu Gheorghe Hagi’nin teknik direktörlüğünü yaptığı Viitorul ile karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılı ekip, 61'inci dakikada Gary Rodrigues ve 67'nci dakikada Razvan Horj'un kendi kalesine attığı gollerle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

GALATASARAY: 2 - VİİTORUL: 0

Stat: Sueno Hotel

Hakemler: Çağatay Şahan, Baran Eraslan, Bersan Duran

Galatasaray: Eray İşcan, Linnes (Dk. 46 Mariano), Ahmet Çalık (Dk. 46 Denayer), Koray Günter (Dk. 46 Serdar Aziz), Latovlevici (Dk. 46 Hakan Balta), Donk (Dk. 67 Maicon), Tolga Ciğerci (Dk. 46 Ndiaye), Selçuk İnan (Dk. 46 Belhanda), Sinan Gümüş (Dk. 46 Feghouli), Yasin Öztekin (Dk. 46 Rodriguez), Eren Derdiyok
Viitorul: Tordai (Dk. 31 Buzbuchi-Dk. 60 Rimniceanu), Capuşa (Dk. 46 Lopez), Tiru (Dk. 46 Ghita), Hodorogea (Dk. 46 Horj-Dk. 71 Casap), Ganea (Dk. 46 De Nooijer), Cicaldau (Dk. 46 Dumitrescu), Baluta (Dk. 31 Mladen- Dk. 60 Kofi), Chitu (Dk. 46 Ciobanu), Hagi (Dk. 46 Matan-Dk. 89 Pitu), Vina (Dk. 46 Draguş), Gavra (Dk. 46 Vodut-Dk. 89 Pop)

Goller: Dk. 61 Rodriguez, Dk. 67 Horj (Kendi kalesine) (Galatasaray)
Sarı kart: Dk. 55 Donk (Galatasaray)

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