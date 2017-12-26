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27.12.2017 03:15

Galatasaray evinde tur kapısını araladı

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Galatasaray evinde tur kapısını araladı
Süper Lig'de devreyi ikinci sırada kapatan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda da emin adımlarla yürüyor. Sarı-kırmızılılar, son 16 ilk maçında Bucaspor'u 3-0mağlup ederken goller Selçuk İnan ve Sinan Gümüş'ten(2) geldi.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Galatasaray evinde TFF 1. Lig ekiplerinden Bucaspor'u konuk etti.

Takımın başında ikinci resmi maçına çıkan Fatih Terim, önceden izinli olan futbolcuların sonrasında rotasyonlu bir kadroyla maça çıktı. Terim'in ilk 11 tercihi Eray, Tarık, Ahmet, Koray, Latovlevici, Donk, Selçuk, Tolga, Yasin, Sinan ve Eren şeklinde oldu.

Maçın ilk düdüğüyle birlikte Galatasaray oyunda ağırlığını hissettirdi ve Yasin Öztekin'in asistinde Selçuk İnan'ın 14. dakikadaki golüyle eşitliği bozdu. 

Sarı-kırmızılılar 41. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Eren Derdiyok, bireysel çabasıyla kaptığı topu ceza sahası içine kadar sürdü ve arka direkteki Sinan Gümüş'e rahat pozisyonda golü attırdı. Bu golden sadece 2 dakika sonra Sinan Gümüş sağ çaprazdan sol ayağıyla ceza sahasına gönderdiği şut-orta karışımı doğrudan ağlara gitti: 3-0. Bu gol ayrıca Galatasaray'ın Türk Telekom Stadyumu'ndaki 350. resmi golü oldu.

İlk 45 dakikada yakalanan skor farkını ikinci yarıda korumayı bilen Galatasaray, Bucaspor'u 3-0 mağlup ederek çeyrek final adına büyük avantaj yakaladı. 

Taraflar rövanş için 16 Ocak'ta İzmir'de karşı karşıya gelecek.

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