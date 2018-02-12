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13.02.2018 05:55

Galatasaray 21'inci haftanın sonunda zirveyi geri aldı

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Galatasaray 21'inci haftanın sonunda zirveyi geri aldı
Spor Toto Süper Lig'de 21'inci haftanın kapanış maçında Galatasaray kendi sahasında Antalyaspor'u 3-0 yendi.

DHA - Sarı-kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri 14 ile 20'nci dakikalarda Gomis ve 38'inci dakikada Feghouli kaydetti. Bu sonuçla birlikte Galatasaray puanını 44'e yükselterek liderlik koltuğuna oturdu. Antalyaspor ise 21 puanda kalarak 15'inci sırada kendisine yer buldu.

ASLAN KAZANIRSA LİDER
Sarı-kırmızılılar, Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak Antalyaspor karşılaşmasını kazanması halinde ligin 21'inci haftasını lider olarak tamamlayacak.

GALATASARAY'DA KALE CARRASSO'YA EMANET

Fernando Muslera'nın Demir Grup Sivasspor karşısında sarı kart görerek cezalı duruma düşmesinden ötürü Antalyaspor maçında kaleyi Fransız file bekçisi Cedric Carrasso korudu. Teknik direktör Fatih Terim, kupa maçlarındaki performansı nedeniyle Eray İşcan'ı tercih etmedi. Öte yandan sakatlığı bulunan Jason Denayer yerine ise Serdar Aziz yeniden ilk 11'e döndü.

TOLGA, YASİN VE MARIANO'YA KESİK

Teknik direktör Fatih Terim, Demir Grup Sivasspor maçının kadrosundan Fernando Muslera ve Jason Denayer değişiklikleri hariç 3 değişikliğe gitti. Tecrübeli çalıştırıcı; Demir Grup Sivasspor maçının ilk 11'inde bulunan Yasin Öztekin, Tolga Ciğerci ve Mariano'yu Antalyaspor maçında ilk 11'e dahil etmezken, bu isimler yerine kupa performansıyla hocasının takdirini kazanan Martin Linnes, bir süredir ilk 11'e hasret olan Younes Belhanda ve kaptan Selçuk İnan'ı sahaya sürdü.

MARIANO KART SINIRINDA

Öte yandan Galatasaray'ın Antalyaspor maçına yedek kulübesinde başlayacak olan Mariano, bu mücadelede sarı kart görmesi halinde Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek. Antalyaspor'da ise Chico, Charles ve Danilo, Galatasaray maçında sarı kart görmeleri halinde takımlarını Kayserispor maçında yalnız bırakacaklar.

MAÇ ÖNCESİ "ŞEHİTLER ÖLMEZ, VATAN BÖLÜNMEZ" SESLERİ

Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan Galatasaray - Antalyaspor mücadelesi öncesi Galatasaraylı tribünler "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" tezahüratlarında bulunurken, deplasman tribününde bulunan Antalyasporlu taraftarlar da bu tezahüratlara destek verdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin bölgesinde düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'nda hayatını kaybeden şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

U21'DE KAZANAN ANTALYASPOR

U21 Ligi'nde oynanan Galatasaray - Antalyaspor maçının kazananı Antalyaspor oldu. Akdeniz ekibi, dev rakibini Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan mücadele sonucunda 2-1 yendi.


STAT: Türk Telekom

HAKEMLER: Barış Şimşek, Mehmet Kısal, Mehmet Metin

GALATASARAY: Carrasso, - Linnes, Maicon Roque, Serdar, Nagatomo, Donk, Selçuk (Dk. 71 Tolga), Feghouli (Dk. 79 Yasin), Belhanda, Rodrigues (Dk. 82 Sinan), Gomis

ANTALYASPOR: Ferhat, -  Nazım, Celustka, Diego, Sakıb, Charles, Hakan Özmert, Danilo (Dk. 40 Jevtovic), Maicon (Dk. 78 Danon), Musa (Dk. 39 Emre), Deniz Kadah

GOLLER: Dk. 14 - Dk. 20 Gomis, Dk. 38 Feghouli (Galatasaray)

SARI KARTLAR: Belhanda (Galatasaray) - Jevtovic, Maicon, Hakan (Antalyaspor)

KIRMIZI KART: 90+1 Belhanda (Galatasaray)

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