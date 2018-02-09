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09.02.2018 15:45

Furkan Vakfı’nın Kayseri şubesi mühürlendi

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Furkan Vakfı’nın Kayseri şubesi mühürlendi
Adana merkezli 3 ilde operasyon düzenlenen, kurucu başkanı Alparslan Kuytul'un da aralarında bulunduğu 5 kişinin tutuklandığı Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı’nın Kayseri şubesi mühürlendi.

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)-  Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 30 Ocak’ta Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı’na operasyon düzenledi. ’Vakıf faaliyeti adı altında kuruluş amacı dışında anayasal düzene karşı fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek kamu güvenliğine karşı faaliyet yürütme ve suç örgütü kurma’ suçlamasıyla Adana merkezli 3 ilde gerçekleştirilen operasyonda, kurucu başkan Alparslan Kuytul ile vakıf yöneticileri ve ’hocalar’ olarak nitelenen kişilerin de aralarında bulunduğu 28 kişi gözaltına alındı. Şüphellierden Kuytul'un da aralarında bulunduğu 5 kişi, tutuklandı.

Kayseri’de de Gevhernesibe Mahallesi’nde bulunan vakfın şubesi mühürlendi. Mühür üzerinde “İçişleri Bakanlığı’nın 31.01.2018 tarihli yazılar ve Adana 6’ncı Hukuk Mahkemesi'nin 2018/66 kararına istinaden kapatılarak mühürlenmiştir” ifadesi yer aldı.

Vakfın Kayseri şubesine ait sosyal medya hesabından ise 'Kayseri temsilciliğimiz de mühürlendi. Durmak mı, o da ne demek?' paylaşımı yapıldı.

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