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31.01.2018 13:55

Furkan Vakfı'na operasyonda yeni gelişme!

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Furkan Vakfı'na operasyonda yeni gelişme!
Adana merkezli 3 ilde yürütülen Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına yönelik soruşturma kapsamında, 4 kişi daha gözaltına alındı

Adana, Elazığ ve Niğde'de dün düzenlenen operasyon kapsamında 4 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltına alınanların sayısı 25'e yükseldi.

Vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul'un da aralarında bulunduğu zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

NE OLMUŞTU?

"Allah bu sisteme bir daha tek parti nasip etmesin" diyen Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul, AK Parti'nin adının 'Zulüm ile Kalkınma Partisi' olarak değiştirilmesi gerektiğini söylemişti.

Furkan Vakfı Başkanından AKP'yi ayağa kaldıracak sözler

 

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