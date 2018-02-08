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08.02.2018 19:10

Furkan Vakfı'na operasyonda flaş gelişme

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Furkan Vakfı'na operasyonda flaş gelişme
Adana'da 'suç örgütü kurmak' suçlamasıyla gözaltına alınan dernek başkanı Alparslan Kuytul ile birlikte 28 kişi adliyeye sevk edildi.

Çağlar ÖZTÜRK / ADANA, (DHA)- Adana'da Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na, düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul'un da aralarında bulunduğu 28 kişi alınan yoğun güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, 30 Ocak'ta Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na operasyon düzenledi. 'Vakıf faaliyeti adı altında kuruluş amacı dışında anayasal düzene karşı fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek kamu güvenliğine karşı faaliyet yürütme ve suç örgütü kurma' suçlamasıyla Adana merkezli 3 ilde gerçekleştirilen operasyonda, kurucu başkan Alparslan Kuytul ile vakıf yöneticileri ve 'hocalar' olarak nitelenen kişilerin de aralarında bulunduğu 28 kişi gözaltına alındı.

ÇEVRE İLLERDEN TAKVİYE POLİS GELDİ

Adana emniyeti Kuytul'unda aralarında bulunduğu 28 kişiyi yoğun güvenlik önlemi altında adliyeye sevk etti. Çevre illerden gelen takviye çevik kuvvet polisleri adliye civarında kuş uçurtmadı. Adliyeye çıkan sokaklar ve İnönü Parkı etrafı ve polis bariyerleri ile kapatıldı. Ayrıca yol kenarlarında TOMA araçları hazır bekletildi.

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