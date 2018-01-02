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02.01.2018 19:25

Fuar merkezi hazırlıklarında Kiptaş’a milyonluk rant!

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Fuar merkezi hazırlıklarında Kiptaş’a milyonluk rant!
Bakırköy’deki CNR Expo Fuar Merkezi’nin yerine yapılacak fuar merkezi için hazırlanan imar planları tamamlanma noktasına geldi.

SÖZCÜ/Özlem Güvemli - Bakırköy Belediyesi’nin CHP’li Meclis Üyesi Nadir Ataman, henüz komisyonda bekletilen planlar ile inşaat hakkının 2 katına çıktığına dikkat çekerek Kadir Topbaş döneminde hazırlanan plan için İBB Başkanı Mevlüt Uysal’a “onay vermeyin” çağrısı yaptı.

İstanbul Bakırköy'de ulusal ve uluslar arası  birçok fuara ev sahipliği yapan ve İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A.Ş'ye (İDTM) ait CNR Fuar Merkezi'nin yıkılarak yerine yapılması planlanan  yeni fuar alanı için İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından KİPTAŞ'ın talebi üzerine 1/5 binlik ve 1/1000'lik imar planları hazırlandı. Planlar İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na geldi ancak  henüz İBB Meclisi'ne havale edilmedi. Planın ayrıntılarına ulaşan CHP'li İBB ve Bakırköy Belediye Meclis Üyesi Nadir Ataman'ın edindiği bilgelere göre yeni fuar alanı İBB'nin iştiraki olan KİPTAŞ tarafından yapılacak.

EMSAL 1.90'A ÇIKTI

Ataman'n ulaştığı plan raporuna göre  KİPTAŞ, 26 Mart 2017 tarihinde İBB Başkanlığı'na gönderdiği talep yazısında fuar yapıların değişen çevre koşulları ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda ulusal ve uluslar arası alanda fuar, kongre ve sergi organizasyonlarına yönelik gereken ihtiyacı karşılayamadığından parselin yeni fuar, kongre ve sergi alanı olarak düzenlenmesini istedi. Buna göre hazırlanan planlarda emsal yani inşaat hakkı 1'den 1.90'a çıkarıldı. Plan bu hali ile kabul edilirse 266 bin 888 metrekarelik araziye 507 bin metrekare inşaat yapılacak. Arazinin sahibi olan İDTM A.Ş'nin yönetiminde İBB ve Bakırköy Belediyesi'nin hisseleri bulunuyor.

MEVLÜT UYSAL'A ÇAĞRI

CHP'li İBB ve Bakırköy Belediyesi Meclis Üyesi Nadir Ataman, eski İBB Başkanı Kadir Topbaş döneminde hazırlanan bu plana yeni İBB Başkanı Mevlüt Uysal'ın onay vermeyeceğini düşündüklerini söyledi. Ataman,  “İBB, hem 1/5 binlik hem de ilçenin yapması gereken 1/1000'lik planları hazırlayarak Bakırköy Belediyesi'ni devre dışı bıraktı. Bakırköy Belediyesi aynı zaman arazide hak sahibi. Yeni plan ile çok yoğun bir inşaat hakkı vererek inanılmaz bir rant yaratılıyor. Kiracı CNR Holding'i fuar alanından çıkarıp araziyi KİPTAŞ'a vermeyi planlıyorlar. Planın bu hali ile meclise gelmesi durumunda tüm yasal haklarımızı kullanacağız” dedi.
Fuar merkezinin sahibi olan İDTM, kiracısı CNR Holding ile yaşadığı sözleşme krizi ile sık sık gündeme gelmişti.

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