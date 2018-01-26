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26.01.2018 22:00

FT: AB, Türkiye’ye 3 milyar avroyu ‘kimin vereceğini’ tartışıyor

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FT: AB, Türkiye’ye 3 milyar avroyu ‘kimin vereceğini’ tartışıyor
İngiliz Financial Times (FT) gazetesi, 2016’da varılan mülteci anlaşması kapsamında Türkiye’ye yapılacak toplam 6 milyar avroluk mali yardımın 3 milyarlık kısmının nasıl ödeneceği konusunda Avrupa Birliği (AB) içerisinde tartışma yaşandığını yazdı.

İlk 3 milyar avroluk dilimin üçte ikisi AB üyesi devletler tarafından karşılanmıştı.

Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik geçen hafta yaptığı açıklamada, 3 milyar avroluk ilk ödemenin yalnızca 1,7 milyarının yapıldığını belirtmiş ve “Suriyelilerin ihtiyaçlarını dikkate alınca bu ödemenin çok daha hızlı yapılması gerekir” demişti.

BBC Türkçe’nin çevirisine göre Almanya ve Hollanda, ikinci üç milyar avroluk ödemenin tamamını birliğin yürütme organı Avrupa Komisyonu’nun finanse etmesini önerdi.

Haberde komisyonun bu öneriye, 3 milyar avroluk yükü tek başına omuzlamasının diğer alanlarda harcaması öngörülen para miktarını ve üye devletlerin Türkiye’nin bu yardımı nasıl kullandığını denetleme gücünü azaltacağını belirterek karşı çıktığı belirtildi.

Gazeteye konuşan bir AB diplomatı, önerinin ‘mali ve siyasi miyopluğun’ bir örneği olduğunu belirterek “Bu, çılgınca bir fikir” dedi.

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