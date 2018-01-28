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29.01.2018 00:15
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FSM'de intihar girişimi

FSM'de intihar girişimi
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Ankara istikametinde köprü korkuluklarına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulundu.

İntihar girişimi nedeniyle TEM Ankara istikametinde trafikte yoğunluk yaşandı.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Ankara istikametinde köprü korkuluklarına çıkan bir kişi, intihar girişiminde bulunuyor. Yaklaşık bir saattir ikna edilemeyen kişi nedeniyle, TEM Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.
İntihar girişimi devam ediyor.

 

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