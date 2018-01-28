FSM'de intihar girişimi

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Ankara istikametinde köprü korkuluklarına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulundu.
28 Ocak 2018 Pazar 19:32
İntihar girişimi nedeniyle TEM Ankara istikametinde trafikte yoğunluk yaşandı.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Ankara istikametinde köprü korkuluklarına çıkan bir kişi, intihar girişiminde bulunuyor. Yaklaşık bir saattir ikna edilemeyen kişi nedeniyle, TEM Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.
İntihar girişimi devam ediyor.
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