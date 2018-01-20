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20.01.2018 06:40

Fransız firma saç bakım ürününün reklamında başörtülü modele yer verdi

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Fransız firma saç bakım ürününün reklamında başörtülü modele yer verdi
Fransız kozmetik devi L'Oreal, ilk kez bir saç bakım ürününün reklamında başörtülü modele rol vererek bir ilke imza attı. Amena Khan, başörtülü kadınların saç bakımı yapmadığına yönelik yaygın kanıyı değiştirmeyi hedeflediğini açıkladı.

L'Oréal Paris, firmanın bir saç bakım ürününün reklam kampanyasında başörtülü modele yer vererek bir ilke imza attı.

Kampanyada, Neelam Gill, Dougie Pointer ve blog yazarı Megan Ellaby'nin de aralarında olduğu çeşitli kişilere rol verildi. Fakat tanıtımlarda rol verilen bir isim vardı ki, saç bakımı konusundaki yaygın algıyı temelden değiştirmeyi hedefliyordu: Güzellik hakkında yazan başörtülü blogger Amena Khan.

Aynı zamanda bir anne, model, blogger ve Youtuber olan Amena Khan'ın son başarısı, başörtülü kadınların güzellik endüstrisindeki temsilini radikal şekilde değiştirmek oldu.

Vogue dergisine verdiği röportajda Khan, "Kaç tane marka böyle bir şey yapar ki? Saçları görünmeyen bir kadını saç bakımı kampanyasında oynattılar, çünkü gerçekten değer verdikleri şey bizim sesimizdi" dedi.

Rankin tarafından fotoğraflanan Khan, kampanyada pembe başörtüsünü tamamlayan aynı renkte bir rujla yer aldı.

Tarihe geçecek proje, aynı zamanda Müslüman kadınların saçlarıyla ilişkisi konusundaki yaygın kanıyı değiştirmeyi hedefliyor.

Khan, "Neden başörtüsü takan kadınların saç bakımı yapmayacağı varsayılır? Saç, kişisel bakımın önemli bir parçası" dedi ve ekledi: "Benim için saçım, kadınlığımın bir parçası. Saçımı şekillendirmeyi, ona aksesuarlar takmayı ve saçımın güzel kokmasını seviyorum. Bu, benliğimin bir ifadesi" dedi.

​Kampanya, başörtülü model Halima Aden'in Vogue kapağında yer almasının ardından gerçekleştirildi.

L'Oréal Paris yöneticisi Adrien Koskas, böyle bir kampanyaya imza attıkları için gururlu ve heyecanlı olduklarını söyledi. (sputnik)

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