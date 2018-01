Fransız firma saç bakım ürününün reklamında başörtülü modele yer verdi

L'Oréal Paris, firmanın bir saç bakım ürününün reklam kampanyasında başörtülü modele yer vererek bir ilke imza attı.

Kampanyada, Neelam Gill, Dougie Pointer ve blog yazarı Megan Ellaby'nin de aralarında olduğu çeşitli kişilere rol verildi. Fakat tanıtımlarda rol verilen bir isim vardı ki, saç bakımı konusundaki yaygın algıyı temelden değiştirmeyi hedefliyordu: Güzellik hakkında yazan başörtülü blogger Amena Khan.

Aynı zamanda bir anne, model, blogger ve Youtuber olan Amena Khan'ın son başarısı, başörtülü kadınların güzellik endüstrisindeki temsilini radikal şekilde değiştirmek oldu.

Vogue dergisine verdiği röportajda Khan, "Kaç tane marka böyle bir şey yapar ki? Saçları görünmeyen bir kadını saç bakımı kampanyasında oynattılar, çünkü gerçekten değer verdikleri şey bizim sesimizdi" dedi.

Rankin tarafından fotoğraflanan Khan, kampanyada pembe başörtüsünü tamamlayan aynı renkte bir rujla yer aldı.

Tarihe geçecek proje, aynı zamanda Müslüman kadınların saçlarıyla ilişkisi konusundaki yaygın kanıyı değiştirmeyi hedefliyor.

L'Oreal Features Hijab-Wearing Amena Khan In 'Game Changing' New Hair Campaign

'Hair is a big part of self-care.'@emirateswoman “Whether or not your hair’s on display, it doesn’t affect how much you care about it."@Loreal @amenaofficial @osaama_officialhttps://t.co/qTm4FUZxX6 pic.twitter.com/jTaLW9FWhd