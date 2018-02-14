  • BIST 113.455
  • Altın 164,670
  • Dolar 3,7912
  • Euro 4,6990
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 2 °C
14.02.2018 23:00

Fransız bakana ikinci kez taciz suçlaması

»
Fransız bakana ikinci kez taciz suçlaması
Tecavüz suçlamasıyla hafta başında ifade veren Fransa Maliye Bakanı Gerard Darmanin hakkında ikinci bir taciz suçlamasının olduğu ortaya çıktı.

Le Point dergisi, Darmanin hakkında, 2014-2017 yılları arasında Belediye Başkanlığı yaptığı Tourcoing kentinde yaşayan bir kadın tarafından dün suç duyurusunda bulunulduğunu yazdı.

Haberde, ismi açıklanmaya kadının, Belediye Başkanı olduğu dönemde Darmanin tarafından yeni bir sosyal konut sağlanması karşılığı cinsel istismara uğradığı iddia edilirken, olayın 2015-2016 döneminde yaşandığı belirtiliyor. Dergi, bu yeni suç duyurusu karşısında Bakan Darmanin'in yeniden sorgulanacağı bilgisine yer verdi.

BİR KADINA 2009 YILINDA TECAVÜZ ETTİĞİ İDDİASIYLA İFADE VERMİŞTİ

Darmanin hakkında, 2009 yılında kendisine tecavüz ettiği iddiasıyla bir kadın tarafından suç duyurusunda bulunulmuş, soruşturma kapsamında 35 yaşındaki Bakan, pazartesi günü Paris'te polise ifade vermişti. Paris Savcılığının, Darmanin hakkında 'tecavüz' suçlamasıyla 22 Ocak'ta ön soruşturma açtığı ortaya çıkmıştı. Soruşturmanın, 2009 yılında Darmanin tarafından tecavüze uğradığını öne süren bir kadının Paris Savcılığına suç duyurusunda bulunmasıyla açıldığı belirtilmişti.

Kadının geçen ay savcılığa gittiği, Darmanin'in ise söz konusu iddiaların iftira olduğunu gerekçe göstererek, şikayette bulunduğu kaydedilmişti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fransız bakana ikinci kez taciz suçlaması14 Şubat 2018 Çarşamba 21:13
  • 'SDG’ye saldıranlar arasında Ruslar da vardı' iddiası14 Şubat 2018 Çarşamba 21:01
  • Güney Afrika'da 'ulusal felaket' ilan edildi14 Şubat 2018 Çarşamba 21:01
  • Ziyaret öncesi kritik bir Türkiye açıklaması daha14 Şubat 2018 Çarşamba 20:52
  • Fransa, Macron'un zorunlu askerlik vaadini tartışıyor14 Şubat 2018 Çarşamba 20:10
  • O ülke toplu taşımayı ücretsiz yapacak14 Şubat 2018 Çarşamba 18:31
  • ABD'de istihbaratın göbeğinde çatışma!14 Şubat 2018 Çarşamba 17:32
  • ABD Ulusal Güvenlik Kurumu yakınlarında silah sesleri14 Şubat 2018 Çarşamba 16:42
  • Hollanda Dışişleri Bakanı yalan söylediği için istifa etti14 Şubat 2018 Çarşamba 16:36
  • Suriye'den flaş açıklama: "Saldıran her jeti düşürürüz"14 Şubat 2018 Çarşamba 16:28
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti