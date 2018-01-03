Fransa'dan dev transfer iddiası!

Yarın başlayacak olan ara transfer dönemi öncesi hareketli saatler yaşanıyor...

HABERTÜRK - Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Lassana Diarra'yla ilgilendiği, ancak PSG'nin bu transferi bitirmeye yakın olduğu iddia edildi.

Fransa'dan SFR Sport'un iddiasına göre, Fenerbahçe, Galatasaray, Manchester United, Milan ve Saint Etienne, Lassana Diarra'nın menajeriyle görüştü.

Birleşik Arap Emirlikleri Ligi'nde El Cezire'yle olan kontratını fesheden Fransız orta saha için, PSG'nin de devrede olduğu ve transferin ilerleyen saatlerde sonuçlanabileceği belirtildi.