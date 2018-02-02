Fransa'da iki helikopter çarpıştı: 5 ölü

Kaza Akdeniz kıyısındaki tatil kenti Saint Tropez'ye 50 kilometre mesafedeki Carces gölü yakınlarında meydana geldi.
Bölge valiliği helikopterlerin Fransız Kara Kuvvetleri'nin havacılık okuluna ait olduğununu duyurdu.Fransa Savunma Bakanı Florence Parly kazanın hemen ardından olay yerine giderek incelemelerde bulundu.
Olayla ilgili Marsilya savcılığı soruşturma başlattı.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ölen pilotlar için taziye mesajı yayınladı.(euronews)
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