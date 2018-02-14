Fransa, Macron'un zorunlu askerlik vaadini tartışıyor

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un seçim vaadi olan zorunluk askerlik tartışma yarattı.

Zorunlu askerliğin 3 ile 6 ay arası olacağını söyleyen Macron, isteğe göre askerliğin ücretli “vatandaşlık görevi” kontratı kapsamı altında uzatılabileceğini söyledi.

DEVLETE PAHALIYA MAL OLACAK

Macron, zorunlu askerllik hizmeti ile vatandaşların askeri bilgi edineceğini savunuyor. Meclisin hazırladığı raporda ise zorunlu askerliğin maliyetinin yüksek olacağı vurgulandı.

KADIN-ERKEK AYRIMI OLMAYACAK

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly radyoda yaptığı açıklamada, asker kaçaklarının jandarma tarafından teslim alınacağını söyledi. Hükümet Sözcüsü Benjamin Griveaux ise basına yaptığı açıklamada, zorunlu askerlik için teknik imkanları incelediklerini açıkladı. Öte yandan, zorunlu askerliğin kadın-erkek ayrımı olmadan belli bir yaşta olan tüm gençleri kapsayacağı biliniyor.