  • BIST 113.590
  • Altın 161,573
  • Dolar 3,8298
  • Euro 4,6829
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 3 °C
11.02.2018 04:40

Fotoğrafları tüm Türkiye'yi duygulandırmıştı... O askerlerin son durumu

»
Fotoğrafları tüm Türkiye'yi duygulandırmıştı... O askerlerin son durumu
Zeytin Dalı Harekatı sırasında yaralanan ve kaldırıldıkları hastanede birbirlerine destek olmak için el ele tutuşmuş haldeki fotoğraflarıyla tüm Türkiye’yi etkileyen Mehmetçiklerden Ali Uysal, tedavisinin ardından taburcu edildi

Afrin kırsalında teröristlerce atılan roket sonucu yaralanan ve Türkiye’de kaldırıldıkları hastanede birbirlerine moral ve destek için el ele tutuştukları anın fotoğraflarıyla çok anlamlı bir mesaj veren askerlerden Sözleşmeli Er Ali Uysal’ın Hatay Devlet Hastanesindeki tedavisi tamamlandı.


'SİZİN SAYENİZDE RAHATÇA UYUYORUZ'

Hemşehrisi olan gazi Mehmetçik’i evinde ziyaret eden Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Kalkan, Uysal ve ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti. Sosyal medyada paylaşılan söz konusu fotoğrafı gördüğünde çok etkilendiğini ve duygulandığını aktaran Kalkan, "Afrin’de kahramanlık destanı yazıyorsunuz. Bizler sizin gibi cesur güvenlik güçlerimiz sayesinde evimizde rahatça uyuyoruz. Allah emsallerinizi arttırsın, askerimize güç kuvvet versin." ifadelerini kullandı.

los-001.jpg
'İYİLEŞTİĞİMDE ARKADAŞLARIMA KATILACAĞIM'

Ali Uysal, fotoğrafın hikayesi soran Mehmet Kalkan’a, teröristlerin attığı roket sonucu yaralandıklarını ve komutanlarının kendilerini Suriye’den çıkarıp hastaneye kaldırdıklarını belirtti.

Hastanede, beraber yaralandıkları Sözleşmeli Er Olcay Özçam’ın yüzünde acı bir ifade gördüğünü aktaran Uysal, "Elini tutup destek olmak istedim. Onu sakinleştirmek istedim ve elini sıktım. O fotoğraftan da haberimiz yoktu. Ben de sonradan gördüm. Çok şükür şimdi iyiyim. Tamamen iyileştiğimde yeniden arkadaşlarıma katılacağım. Afrin’i teröristlerden temizleyeceğiz." şeklinde konuştu.

Yaralandıktan sonra ailesinin yanı sıra gerek komutanları, gerekse devlet büyükleri tarafından bir an bile yalnız bırakılmadığını vurgulayan Uysal, bu birlik ve beraberlikle vatan hainlerinin asla emellerine ulaşamayacağını da ifade etti.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İzmir'de şehit acısı10 Şubat 2018 Cumartesi 20:48
  • Ortadoğu ülkeleri Türkiye'de bunu da keşfetti: Talep yağıyor10 Şubat 2018 Cumartesi 20:42
  • Samsun'a şehit ateşi düştü10 Şubat 2018 Cumartesi 20:28
  • Fotoğrafları tüm Türkiye'yi duygulandırmıştı... O askerlerin son durumu10 Şubat 2018 Cumartesi 20:16
  • TSK: 1141 terörist etkisiz hale getirildi10 Şubat 2018 Cumartesi 19:55
  • TSK'dan açıklama: 3 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı...10 Şubat 2018 Cumartesi 19:49
  • Erbaş, Afrin harekatının neden yavaş ilerlediğini açıkladı10 Şubat 2018 Cumartesi 19:07
  • Meltem Özkalfa: Vali Çiftçi ile ilişkimiz vardı10 Şubat 2018 Cumartesi 19:00
  • 'Paylaşımları siyasi' diye müzisyene konser yasağı10 Şubat 2018 Cumartesi 18:43
  • Şehit ateşi Kırıkkale'ye düştü10 Şubat 2018 Cumartesi 18:06
    • FOTO GALERİ
    • Eski spiker Nazlı Tolga şimdi ne yapıyor?
    • Kaynayan sütün içine incir atın bakın neler oluyor
    • CHP'nin yeni Parti Meclisi üyeleri Anıtkabir'de
    VİDEO GALERİ
    • Sınırda helikopterin düştüğü bölgeden ilk görüntüler
    • AKP’li Kavakçı'ya tutuklu gazeteci soruldu; cevap veremedi
    • Beyazıt Öztürk'ten kahkahalara boğan Tarkan taklidi
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti