Fotoğrafları tüm Türkiye'yi duygulandırmıştı... O askerlerin son durumu

Zeytin Dalı Harekatı sırasında yaralanan ve kaldırıldıkları hastanede birbirlerine destek olmak için el ele tutuşmuş haldeki fotoğraflarıyla tüm Türkiye’yi etkileyen Mehmetçiklerden Ali Uysal, tedavisinin ardından taburcu edildi

Afrin kırsalında teröristlerce atılan roket sonucu yaralanan ve Türkiye’de kaldırıldıkları hastanede birbirlerine moral ve destek için el ele tutuştukları anın fotoğraflarıyla çok anlamlı bir mesaj veren askerlerden Sözleşmeli Er Ali Uysal’ın Hatay Devlet Hastanesindeki tedavisi tamamlandı.



'SİZİN SAYENİZDE RAHATÇA UYUYORUZ'

Hemşehrisi olan gazi Mehmetçik’i evinde ziyaret eden Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Kalkan, Uysal ve ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti. Sosyal medyada paylaşılan söz konusu fotoğrafı gördüğünde çok etkilendiğini ve duygulandığını aktaran Kalkan, "Afrin’de kahramanlık destanı yazıyorsunuz. Bizler sizin gibi cesur güvenlik güçlerimiz sayesinde evimizde rahatça uyuyoruz. Allah emsallerinizi arttırsın, askerimize güç kuvvet versin." ifadelerini kullandı.



'İYİLEŞTİĞİMDE ARKADAŞLARIMA KATILACAĞIM'

Ali Uysal, fotoğrafın hikayesi soran Mehmet Kalkan’a, teröristlerin attığı roket sonucu yaralandıklarını ve komutanlarının kendilerini Suriye’den çıkarıp hastaneye kaldırdıklarını belirtti.

Hastanede, beraber yaralandıkları Sözleşmeli Er Olcay Özçam’ın yüzünde acı bir ifade gördüğünü aktaran Uysal, "Elini tutup destek olmak istedim. Onu sakinleştirmek istedim ve elini sıktım. O fotoğraftan da haberimiz yoktu. Ben de sonradan gördüm. Çok şükür şimdi iyiyim. Tamamen iyileştiğimde yeniden arkadaşlarıma katılacağım. Afrin’i teröristlerden temizleyeceğiz." şeklinde konuştu.

Yaralandıktan sonra ailesinin yanı sıra gerek komutanları, gerekse devlet büyükleri tarafından bir an bile yalnız bırakılmadığını vurgulayan Uysal, bu birlik ve beraberlikle vatan hainlerinin asla emellerine ulaşamayacağını da ifade etti.