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03.02.2018 11:50

Fotoğrafları sızdırılan Lawrence: Sanki tüm dünya bana tecavüz..

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Fotoğrafları sızdırılan Lawrence: Sanki tüm dünya bana tecavüz..
Ünlü ABD'li oyuncu Jennifer Lawrence, çıplak fotoğraflarının internete sızdırılmasıyla ilgili konuştu.

Özel fotoğraflarının herkesçe ulaşılabilir olmasının kendisine tecavüz ediliyormuş gibi hissettirdiğini söyleyen Lawrence olayın şokunu üzerinden atlatmaya çalışmakla meşgul olduğu için 4chan'e dava açmadığını söyledi.

Silver Linings Playbook, X Men ve American Hustle filmlerinin ünlü oyuncusu Jennifer Lawrence, 2014 yılında çıplak fotoğraflarının cep telefonundan çalınarak internete sızdırılmasıyla ilgili Hollywood Reporter'ın radyosuna konuştu.


'DAVA ETMEK İÇ HUZURUMU GERİ GETİRMEYECEKTİ'

Olayı hala atlatamadığını söyleyen 27 yaşındaki oyuncu yaşadığı deneyimi şu sözlerle anlattı: “Bu hackleme olayı o kadar rahatsız ediciydi ki, kelimelere dökmek zor. (…) Aslında hala atlatamadığımı sanıyorum. Güvenliğim beni durumdan haberdar ettiği sırada neredeyse her dakika yeni gelişmeler oluyordu. Adeta bir şantaj vakası gibiydi, saat başı yeni fotoğraflar yayınlanıyordu. (…) Sanki bütün lanet olası gezegen tarafından topluca tecavüze uğruyordum, dünya üzerinde çıplak fotoğraflarıma ulaşamayacak tek bir insan yoktu."

Lawrence olay olduğu sırada yaşadığı travmayla başa çıkmaya odaklandığı için dava açmadığını söyledi: Olayda mağdur olan pek çok kadın bana ulaştı ve Apple'ı ve diğer şirketleri dava etmemi istedi ama bunların hiçbiri bana iç huzurumu geri getirmeyecek, çıplak fotoğraflarımın yeniden yalnızca bana ve kendisi için çekmiş olduğum Nic'e (erkek arkadaşı) ait olmasını sağlamayacaktı. (…) Dolayısıyla kimseyi dava etmekle uğraşmadım, tek derdim bir an önce kendime gelmekti.

Lawrance, 2014 eylülünde, 100'ü aşkın ünlünün çıplak fotoğrafının internete sızdırıldığı 4chan skandalının ilk kurbanıydı. Lawrence olayla ilgili olarak "Bu bir skandal değil, cinsel suç" demişti.

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