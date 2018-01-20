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21.01.2018 03:15

Fotoğraflarda dikkat çeken ayrıntı

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Fotoğraflarda dikkat çeken ayrıntı
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) yeni düzenleme kapsamında kamuflaj üniformalarında değişikliğe gidildi.

Yeni kamuflajlar Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve komuta kademesi tarafından ilk defa Zeytin Dalı Harekatı'nın sevk ve idaresinde kullanıldı.

Genelkurmay Başkanlığınca Zeytin Dalı Harekatı'nın karargahtaki sevk ve idare ilişkin fotoğraflar paylaşıldı. Fotoğraflarda Orgeneral Akar ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Ümit Dündar ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal yer aldı. 

Fotoğrafların en dikkat çekici ayrıntısı ise komuta kademesinin giydiği yeni üniformalar oldu. 

Yapılan düzenlemelerin ardından TSK'da söz konusu üniformalarda değişikliğe gidildi. 

Yeni üniformalar ilk defa Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar ve komutanlar tarafından Zeytin Dalı Harekatı'nın sevk ve idaresinde kullanıldı. 

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