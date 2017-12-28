Fotoğrafı dünyayı ayağa kaldıran Filistinli Cuneydi serbest

Çok sayıda İsrailli asker tarafından gözaltına alınan ve gözleri bağlı fotoğrafı yankı uyandıran 16 yaşındaki Filistinli Fevzi Cuneydi serbest kaldı.

Çok sayıda İsrailli asker tarafından gözleri bağlanarak gözaltına alındığı görüntüler büyük tepki çeken 16 yaşındaki Filistinli Fevzi Cuneydi kefalet karşılığında serbest bırakıldı.

20 gün gözaltında tutulduktan sonra bırakılan Fevzi’nin 7 Ocak’ta İsrail askeri mahkemesinde duruşması olduğu bildirildi.

Middle East Eye sitesinin haberine göre Fevzi, Ofra Askeri Mahkemesi tarafından 10 bin İsrail şikeli (2800 dolar) kefalet karşılığında bırakıldı.

Fevzi Cuneydi, ABD Başkanı Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti ilan etmesinin ardından İsrail işgali altındaki Batı Şeria’da başlayan gösterilerde 7 Aralık’ta gözaltına alınmıştı. Fevzi, İsrail askerlerine “taş atmakla” suçlanıyor.

Filistinli gencin ise Çocuklar için Uluslararası Savunma isimli kitle örgütü üyesi avukatı Farah Bayadsi’ye İsrailli askerlerin attığı gaz bombasından halasının evine doğru kaçtığını, binaların arasına saklanan askerler tarafından gözaltına alındığını söylediği öğrenildi. Fevzi basına da, “Askerler bana saldırdılar ve kafama, sırtıma, omuzlarıma ve göğsüme vurdular. Dakikalarca botlarıyla ve tüfekleriyle vurmaya devam ettiler” açıklaması yaptı. (DIŞ HABERLER)