  • BIST 113.058
  • Altın 158,433
  • Dolar 3,8105
  • Euro 4,5474
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara -1 °C
28.12.2017 12:05

Fotoğrafı dünyayı ayağa kaldıran Filistinli Cuneydi serbest

»
Fotoğrafı dünyayı ayağa kaldıran Filistinli Cuneydi serbest
Çok sayıda İsrailli asker tarafından gözaltına alınan ve gözleri bağlı fotoğrafı yankı uyandıran 16 yaşındaki Filistinli Fevzi Cuneydi serbest kaldı. 

Çok sayıda İsrailli asker tarafından gözleri bağlanarak gözaltına alındığı görüntüler büyük tepki çeken 16 yaşındaki Filistinli Fevzi Cuneydi kefalet karşılığında serbest bırakıldı.

20 gün gözaltında tutulduktan sonra bırakılan Fevzi’nin 7 Ocak’ta İsrail askeri mahkemesinde duruşması olduğu bildirildi.

Middle East Eye sitesinin haberine göre Fevzi, Ofra Askeri Mahkemesi tarafından 10 bin İsrail şikeli (2800 dolar) kefalet karşılığında bırakıldı.

Fevzi Cuneydi, ABD Başkanı Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti ilan etmesinin ardından İsrail işgali altındaki Batı Şeria’da başlayan gösterilerde 7 Aralık’ta gözaltına alınmıştı. Fevzi, İsrail askerlerine “taş atmakla” suçlanıyor.

Filistinli gencin ise Çocuklar için Uluslararası Savunma isimli kitle örgütü üyesi avukatı Farah Bayadsi’ye İsrailli askerlerin attığı gaz bombasından halasının evine doğru kaçtığını, binaların arasına saklanan askerler tarafından gözaltına alındığını söylediği öğrenildi. Fevzi basına da, “Askerler bana saldırdılar ve kafama, sırtıma, omuzlarıma ve göğsüme vurdular. Dakikalarca botlarıyla ve tüfekleriyle vurmaya devam ettiler” açıklaması yaptı. (DIŞ HABERLER)

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bebek sütü soruşturması: Şirket açıklama yaptı28 Aralık 2017 Perşembe 09:53
  • Kabil’de patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var28 Aralık 2017 Perşembe 09:25
  • ABD'de 39 başkan eskiten ağaç kesiliyor28 Aralık 2017 Perşembe 08:49
  • Gökyüzünde alışılmadık parıltılar28 Aralık 2017 Perşembe 07:21
  • Sudan'dan Türkiye açıklaması: Bedel ödemeye hazırız28 Aralık 2017 Perşembe 04:55
  • Ukraynalı dünya şampiyonu Suudi Arabistan’da yarışmayı reddetti28 Aralık 2017 Perşembe 02:53
  • Suriye'den Erdoğan'a yanıt: Daha büyük acılar yaşayacak27 Aralık 2017 Çarşamba 23:37
  • Efsane futbolcu cumhurbaşkanı oldu!27 Aralık 2017 Çarşamba 22:05
  • Sahte içkiden ölenlerin cenazesinde sahte içki ikram edildi: 12 kişi öldü27 Aralık 2017 Çarşamba 20:44
  • Suudi Arabistan'ı eleştiren blog yazarına hapis cezası27 Aralık 2017 Çarşamba 20:36
    • FOTO GALERİ
    • Ölmenin yasak olduğu yer!
    • Yok böyle dialog! Bu paylaşımlara çok güleceksiniz!
    • Yılbaşında hangi ülke ne yiyor?
    VİDEO GALERİ
    • Çok sayıda at ve eşek kemiği bulundu
    • Adana'da PKK operasyonu: 13 gözaltı
    • Gözaltındaki çocuklara polis dayağı!
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti