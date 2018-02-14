Forması en çok satılan futbolcu açıklandı!

Ada basınında yer alan haberde Manchester United'ın taraftar kitlesinin Şilili yıldızın imzasının ardından kulüp mağazalarındaki tüm stokları tükettiğini ifade etti.
Manchester United'ın devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Alexis Sanchez, 2018 yılında forması en çok satılan futbolcu oldu. Ada basınında yer alan haberlerde Manchester United'ın taraftar kitlesinin bu anlamda önemli rol oynadığı ifade edildi.
Hatırlanacağı üzere Manchester United, Alexis Sanchez'i transfer etmesinin ardından kulübün efsaneleşen forma numarası 7'yi Şilili yıldıza vermişti.
İşte 2018 yılında forması en çok satılan oyuncular;
Alexis Sanchez: Manchester United
Paul Pogba: Manchester United
Harry Kane: Tottenham
Mohamed Salah: Liverpool
Eden Hazard: Chelsea
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.