FLAŞ! TÜRGEV'in Kılıçdaroğlu'na açtığı davada karar

Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın yönetiminde olduğu TÜRGEV, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 100 bin TL'lik tazminat davası açmıştı.

GERÇEK GÜNDEM - AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın yönetimindeki TÜRGEV'in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında açtığı 100 bin TL'lik tazminat davasında mahkeme tazminat talebi hakkında red kararı verdi.



KILIÇDAROĞLU: TÜRGEV RÜŞVETİN MERKEZİ

Kılıçdaroğlu, 2014 yılı içerisinde TÜRGEV'le ilgili yapmış olduğu konuşmada, "Rüşvetin merkezi... İhale veriliyor. Rüşvet de TÜRGEV’e ödeniyor. İhale alanların rüşvet verdikleri bir yer daha var. Adı TÜRGEV...” ifadelerini kulanmıştı.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, davaya ilişkin www.gercekgundem.com'a yaptığı açıklamada şunları söyledi:



"TÜRGEV'LE İLGİLİ 'RÜŞVETİN MERKEZİ' İDDİAMIZI İSPATLADIK"



"Sayın Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu'nun tarafından "Rüşvetlerin toplanma merkezi" sözleri nedeniyle TÜRGEV tarafından açılan 100 bin TL'lik davanın reddine karar verildi. Mahkemede yaptığımız savunmada Sayın Genel Başkanımızın belirttiği 'rüşvet merkezi' olgusunun tamamen doğru olduğunu belirttik aynı zamanda bu hususu ispatlayacağımız ifade ettik ve dosyaya sunmuş olduğumuz 17-25 Aralık soruşturma dosyası içerisindeki tape kayıtları ve diğer delillerle TÜRGEV'in odağında bulunduğu usülsüzlükler ispatlandı. Dahası Suudi Arabistan Kralı Abdullah Bin Abdülaziz'in Sevda Tepeleri için göndermiş olduğu ve bize göre imar usülsüzlüğünü gerçekleştirmek için ödemiş olduğu rüşvet bedeli olan 100 milyon dolarlık para aktarımının gerçek olduğunu belirttik.



"TÜRGEV'E YÖNELİK USÜLSÜZ PARA AKTARIMI DELİLLERİ 17-25 ARALIK DOSYASINDA"



Siyasi baskılarla üstü kapatılmış olan 17-25 Aralık Yolsuzluk ve Rüşvet soruşturma dosyası içeriklerinde TÜRGEV'e yönelik usülsüz para aktarımı delilleri ve tape kayıtları olduğunu söyledik. Bu husus da 'rüşvet' iddiamızı ispatlamış olduğu için Sayın Genel Başkanın yapmış olduğu eleştirinin haklı olduğunu belirterek hakimden davanın reddini talep ettik. Mahkeme de davanın reddine karar verdi."



MAHMEKENİN VERDİĞİ KISA KARAR ŞÖYLE:



