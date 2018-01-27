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27.01.2018 23:40

FLAŞ! Reyhanlı'ya roket atıldı

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FLAŞ! Reyhanlı'ya roket atıldı
Suriye'nin Afrin bölgesinden PYD tarafından ateşlenen bir roket Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde bir evin yanına düştü.

Afrin'deki PYD'liler tarafından ateşlenen roket, Reyhanlı ilçesinde bir evin yanına düştü. Can kaybının olmadığı olayda patlama sesi nedeniyle ev halkı büyük korku yaşadı. Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ekibi ve AFAD ekibi sevk edildi.

 

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