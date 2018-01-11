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11.01.2018 08:55

Flaş iddia: Abdullah Gül şubatta sahalara iniyor!

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Flaş iddia: Abdullah Gül şubatta sahalara iniyor!
“Abdullah Gül şubatta sahalara iniyor” diyen Türkiye gazetesi yazarı Batuhan Yaşar, “Ulaştığımız bilgilere göre Abdullah Gül şubat ayında bazı adımlar atacak. Ciddi ciddi hazırlanıyor. Hemen söyleyelim ilk aşama bu” diye yazdı.

Yaşar’ın bugünkü yazısında yer alan iddia şöyle;

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün isim vermeden hedef aldığı Abdullah Gül “ne yapsam, ne etsem” hesaplarının sonuna geldi..

Ulaştığımız bilgilere göre Abdullah Gül şubat ayında bazı adımlar atacak..

Ciddi ciddi hazırlanıyor..

Hemen söyleyelim ilk aşama bu..

Parti kurmayacak veya bir partiye (Saadet Partisi, İyi Parti) üye olmayacak..

İlk aşamada bazı akil insanlarla yemekte bir araya gelecek..

“Ben partilerüstüyüm” mesajı verecek..

Özetle kamuoyunun tepkisini ölçmeye çalışacak..

Ama “hadi hadi” diyerek arkasından itmeye çalışan tonla adam olduğunu söyleyebiliriz..

Siyasete nasıl başlandığı değil de nasıl bitirildiği konuşulur..

Bakalım Abdullah Gül finali nasıl yapacak?

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