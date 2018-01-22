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22.01.2018 16:10

FLAŞ! Barzani suskunluğunu bozdu!

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FLAŞ! Barzani suskunluğunu bozdu!
Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi lideri Mesut Barzani, Türkiye'nin Afrin operasyonu hakkında ilk kez konuştu. İşte Barzani'nin Afrin operasyonuyla ilgili ilk açıklaması

Afrin operasyonu ile ilgili son dakika gelişmeleri birbirini izliyor. Son olarak Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi lideri Mesut Barzani Afrin'le ilgili bir mesaj yayımladı.

Mesajında savaş ve şiddetin sorunları çözemeyeceğini söyleyen Barzani, "Savaş ve şiddet sorunları daha da büyütür" ifadesini kullandı.

Sorunların çözümü için en iyi yolun barışçıl yöntemlere başvurmak olduğu söyleyen Barzani, savaşın devam etmesinin beraberinde olumsuzlukları getireceğini savundu.

"SALDIRILARIN BİTMESİNİ ÜMİT EDİYORUZ"

Barzani, "Afrin'deki sivil can kayıplarından dolayı endişeliyiz. Savaş ve şiddetle sorunlar daha da derinleşip büyüyecektir. Afrin'e yönelik saldırıların en kısa sürede bitmesini ümit ediyoruz" dedi. 

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