  • BIST 115.491
  • Altın 158,849
  • Dolar 3,7513
  • Euro 4,5254
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 5 °C
04.01.2018 20:45

Fitch'ten flaş Türkiye açıklaması!

»
Fitch'ten flaş Türkiye açıklaması!
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, "Türkiye'nin potansiyel büyüme oranı yüzde 4.8 olarak öngörülüyor, ancak bu yüksek yatırım ortamının devamına bağlı" açıklamasında bulundu.

Fitch, Türkiye'nin büyüme oranının yüzde 4,8 olarak öngörüldüğünü bildirdi. Kurumun yayımladığı raporda, "Türkiye'nin potansiyel büyüme oranı yüzde 4.8 olarak öngörülüyor, ancak bu yüksek yatırım ortamının devamına bağlı" ifadesine yer verildi.

Dünya'nın haberine göre raporda, "Hindistan, gelişmekte olan büyük ekonomiler arasında en yüksek orta vadeli büyüme potansiyeline sahip ülke. Çalışma çağındaki nüfusta büyümenin gelecek 5 yılda devam etmesi Türkiye, Hindistan, Meksika, Brezilya ve Endonezya'nın GSYH büyüme potansiyellerini artırıyor" denildi.

Fitch raporuna göre, gelecek 5 yıl için Meksika, Polonya ve Güney Kore'nin potansiyel büyüme oranları ise yüzde 2.5-3.0 aralığında. Güney Afrika, Rusya ve Brezilya'nın potansiyel büyüme oranları ise yüzde 2'nin altında.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Asgari ücret sadece gıdaya yetiyor04 Ocak 2018 Perşembe 11:35
  • Kira zam oranları belli oldu04 Ocak 2018 Perşembe 10:37
  • Dolar ve euro fiyatlarında son durum04 Ocak 2018 Perşembe 10:12
  • Moody's'ten petrol açıklaması04 Ocak 2018 Perşembe 09:57
  • Alkollü içkiye ÖTV zammı: İşte zam oranları!04 Ocak 2018 Perşembe 07:53
  • Sosyal medyayı ayağa kaldıran fotoğraf!04 Ocak 2018 Perşembe 02:00
  • Spotify'e 1,6 milyar dolarlık dava03 Ocak 2018 Çarşamba 23:16
  • Dolar fiyatlarında enflasyon dalgalanması03 Ocak 2018 Çarşamba 18:41
  • Memur ve emekli zamları belli oldu: İşte tam liste03 Ocak 2018 Çarşamba 16:00
  • Borsa İstanbul'da yeni rekor! İşte dolar ve euronun son durumu03 Ocak 2018 Çarşamba 14:17
    • FOTO GALERİ
    • Sosyal medyada 'Hazinedar' tepkisi!
    • Bülent Tezcan, basın toplantısı düzenledi
    • 'Kurt kız'ın şimdiki halini görenler tanıyamıyor
    VİDEO GALERİ
    • CHP'li vekillerden Beşiktaş Belediyesi önünde açıklama
    • AKP'nin Gezi kabusu sürüyor: İran'ı Gezi'ye benzeterek...
    • Kağıthane'de hafriyat kamyonu devrildi
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti