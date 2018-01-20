  • BIST 115.147
  • Altın 163,214
  • Dolar 3,8058
  • Euro 4,6547
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara -4 °C
20.01.2018 02:35

Fitch, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı

»
Fitch, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "BB+" seviyesinde teyit etti, not görünümünün "durağan" olduğunu duyurdu.

Kredi notuna ilişkin değerlendirmede; dış finansman görünümüne olan hassasiyete bağlı stresin artışı, politik görünüm ve güvenlik koşullarında önemli bir bozulma, negatif kredi notu aksiyonuna neden olabilecek faktörler olarak sıralandı.

Diğer taraftan, dışa bağımlılığı azaltacak ve yapısal eksiklikleri hedef alan reformlar ile makroekonomik verilerde iyileşmeyi destekleyen politik görünümde ve güvenlik durumunda iyileşme ise pozitif kredi notu aksiyonu sağlayacak etkenler olarak listelendi.

Fitch 27 Ocak 2017'deki değerlendirmesinde, Türkiye'nin yabancı para cinsinden kredi notunu "BB+" ile yatırım yapılabilir seviyenin altında indirmişti. Türkiye böylece son yatırım yapılabilir seviye notunu yitirmiş oldu. 21 Temmuz 2017 tarihindeki son değerlendirmesinde ise değişiklik yapmamıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Altın fiyatlarında son durum19 Ocak 2018 Cuma 09:43
  • “Vatandaştan 5.4 milyar lira kayıp-kaçak parası çıkacak”19 Ocak 2018 Cuma 09:14
  • Yürüyerek kripto para kazandıran uygulama, WhatsApp'ı geçti!19 Ocak 2018 Cuma 03:40
  • CHP'li belediye ucuz ve yerli et için kendi çözümünü uyguluyor18 Ocak 2018 Perşembe 19:02
  • Financial Times, Merkez'in faiz kararını yorumladı: TL hala kırılgan18 Ocak 2018 Perşembe 17:09
  • Çin'in 2017 yılında ne kadar büyüdüğü belli oldu18 Ocak 2018 Perşembe 15:11
  • Merkez Bankası'nın kararına doların ilk tepkisi18 Ocak 2018 Perşembe 14:23
  • Bakanlık 'Jet Fadıl' sigortasını başlattı18 Ocak 2018 Perşembe 14:20
  • Merkez Bankası merakla beklenen kararını açıkladı18 Ocak 2018 Perşembe 14:06
  • EMO: Kayıp ve kaçakla mücadele sistemi kağıtta kaldı18 Ocak 2018 Perşembe 14:01
    • FOTO GALERİ
    • Nursel'in kızı modellere taş çıkarıyor
    • Gördüğümüz sahnelerin şaşırtan gerçek hali
    • Kimse 20 yaşında olduğuna inanmıyordu ama şimdi...
    VİDEO GALERİ
    • Kemal Kılıçdaroğlu Erdoğan'ı uyardı!
    • Sağlık Müdürlüğü önünde 'hamile çocuklar' protestosu
    • 'Çocuk anne' skandalına göz yuman Vali Şahin'den açıklama
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti