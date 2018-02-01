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01.02.2018 10:30

Fırında 4 ceset bulundu

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Fırında 4 ceset bulundu
Başakşehir'de bir fırında ikisi yabancı uyruklu 4 kişinin cesedi bulundu.

Başakşehir Hürriyet Bulvarı üzerinde bulunan fırına giren çalışanlar, Adem Porsuk (24), kardeşi Oktay Porsuk (17), Suriye uyruklu Agıl Resıd (19) ve soyadı tespit edilemeyen Hikmet isimli Pakistanlının cesediyle karşılaştı. Bunun üzerine polise haber verildi. Gelen ekipler, olay yerinde incelemelerde bulundu.

Ölümlerin karbonmonoksit zehirlenmesinden kaynaklanmış olabileceği belirtildi. Cesetler, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. 

Ölenlerin fırında çalışıp buradaki yatakhanede kaldıkları ileri sürüldü. 

Öte yandan fırının sahipleri R.Y. ve O.T. gözaltına alındı. Şüpheliler, sevk edildikleri mahkemece, adli kontrol şartıyla salıverildi.

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