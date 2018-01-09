Finike’de 3 afetzedenin yenilenen evleri teslim edildi

Finike’de yaşanan hortum felaketi sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte afet bölgesini gezen Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, Kılıçdaroğlu’nun talimatı üzerine yıkılan bir evin tadilatını üstlenmişti.

Sadece 1 değil 3 evin birden tadilatını kendi imkânlarıyla 60 bin lira harcayarak yaptıran Başkan Gül, evleri afetzedelere törenle teslim etti. Törene Lideri Kılıçdaroğlu da canlı olarak bağlandı.

Finike’de yaşanan hortum felaketinin ardından 26 Kasım Günü Antalya’ya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yanında Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, diğer belediye başkanları ve milletvekilleri ile birlikte ziyaret etmişti. Kılıçdaroğlu ziyaretinin ardından Başkan Gül’den buradaki çok kötü durumda olan bir evin tadilatını üstlenmesini istemişti. Kılıçdaroğlu’nun talimatı üzerine harekete geçen Başkan Gül, sadece bir evin değil 3 evin tadilatını tamamladı. Belediye bütçesinden hiç para harcanmadan Başkan Gül’ün kendi imkanlarıyla yaptırdığı evler törenle sahiplerine teslim edildi. Teslim törenine Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, CHP Finike İlçe Başkanı Okan Tanır, CHP Kumluca İlçe Başkanı Kemal Bilal Öner, Kemer’den ve Finike’den CHP’liler ve mahalle sakinleri katıldı.

KILIÇDAROĞLU TÖRENE CANLI BAĞLANDI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu törene telefon bağlantısı ile canlı olarak katıldı. Telefon görüşmesinde Kılıçdaroğlu “Oradaki bütün vatandaşlarımıza sevgilerimizi ve saygılarımı iletiyorum. Biz söz verdik sözümüzü tutuyoruz. Bu sözümüzü tuttuğumuz için son derece mutluyuz. Sözümüzün yerine getirilmesini sağlayan belediye başkanlarına da şükran borçluyuz” dedi. Başkan Gül ise, “Genel başkanım Finike’deyiz. Sizlere sözünü vermiş olduğumuz evi teslim etmeye geldik. Tabi biz bir tane ev sözü vermiştik ama 3 tane evi yaptırdık. 2 afetzede vatandaşımızın daha evini yaptırdık. Size de bunun bilgisini vermek üzere aradık” diye konuştu.

FİNİKELİLERDEN GÜL’E TEŞEKKÜR

Törende konuşan CHP Finike İlçe Başkanı Okan Tanır, “14 Kasım günü Finike’de büyük bir hortum felaketi yaşandı. Seralarımızda, portakal bahçelerimizde, evlerimizde büyük bir yıkım oldu. Tek tesellimiz ise can kaybının yaşanmaması oldu. Sayın Genel Başkanımız ile birlikte buraya gelen Kemer Belediye Başkanımız hiç tereddütsüz bu evleri yaptırmayı kabul etti. 3 evi yaptırıp bize teslim ettiler. Finike halkı olarak kendisine şükran borcumuz var. Allah razı olsun” dedi.

“BÜYÜK ÖNDER ATATÜRK’ÜN YOLUNDAYIZ”

Sözü tutmanın mutluluğunu ve onurunu yaşadığını vurgulayan Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, “Sayın Genel Başkanımız Kasım ayında Antalya’ya geldiğinde önce Kemer Belediyesi’ni ziyaret etti. Ardından birlikte afet bölgesine geldik. Hem kendisi, hem de biz gördüğümüz manzara karşısında çok üzüldük. Şahsıma bu yıkılan evlerden birini yaptırma talimatı verdi. Kısa süre sonra buraya geldik, bir proje hazırlattık. Bir evin yapımı ile başlamıştık ama yakınlardaki 2 evdeki afetzedelerden gelen talep üzerine onların da evlerini de tamir ettirdik. Bu evleri tamamen kendi imkânlarımla 60 bin liraya yaptırdım. Belediye bütçesinden kesinlikle para harcanmadı. Evlerin hayırlı olmasını diliyorum. Biz Atatürk’ün yolundayız. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, söz verdi, ‘ben bir cumhuriyet kuracağım’ dedi, 30 yıl savaştı ve bize güzel bir cumhuriyeti hediye etti. Onun bıraktığı cumhuriyeti ilelebet yaşatacağız. Ata’mızı örnek alarak biz de sözümüzü tutuyoruz. Genel Başkanımız da telefonla da bağlanarak bizi onurlandırdı. Bu büyük hayra kendisi vesile oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Allah bize bir daha böyle acı yaşatmasın” şeklinde konuştu

“ALLAH BİN KERE RAZI OLSUN”

Afetzede Şükrü Özer ise” Belki babası oğluna böyle bir ev yapmazdı Başkanımız Mustafa Gül’den Allah bin kere razı olsun. Evim tamamen yıkılmıştı. Çok kısada sürede sıfırdan ev yaptırıldı. Çok mutluyuz” dedi. Törende Finike İlçe Başkanı Okan Tanır, Başkan Gül’e bir teşekkür plaketi verdi. Ardından bitirilen evlerin anahtarları sahiplerine teslim edildi.