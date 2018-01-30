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30.01.2018 13:15

Fincancı: 12 Eylül'de bile kelepçe takıp...

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Fincancı: 12 Eylül'de bile kelepçe takıp...
TTB'ye yönelik polis operasyonuyla ilgili açıklama yapan Prof.Fincancı, mevcut koşulları 12 Eylül Darbesi'yle kıyasladı.

Eski Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı ve dünyaca tanınmış işkence tespit uzmanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, TTB üyelerinin 'terör örgütü propagandası ve halkı kin ve düşmanlığa sevk'  ettikleri iddiasıyla gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Erdoğan hedef göstermişti, o doktorlar gözaltına alındı!

'BU ZAMANA KISMETMİŞ'

Fincancı, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "12 Eylül karanlığında bile kelepçe takıp gözaltına almamışlardı, e bu zamana kısmetmiş" dedi. 

TTB Merkez Konseyi üyeleri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin  Afrin'e yönelik askeri harekatı protesto eden bir bildiri yayınlamalarının hemen ardından iktidar ve iktidar yanlısı medyanın hedefi haline gelmişti.

HÜKÜMETİN ATEŞ PÜSKÜRDÜĞÜ BİLDİRİ

Bildiride "Savaşla baş etmenin yolu, adil, demokratik, eşitlikçi, özgür ve barışçıl bir yaşam kurmak ve bunu sürekli kılmaktır. Savaşa hayır, barış hemen şimdi" denmişti.

'TERÖRİST SEVİCİLER' İTHAMI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise bildiriye imza atan TTB üyelerine "sözde tabipler" diye seslenmiş; "Bunlar terörist seviciler" ifadesini kullanmıştı.

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