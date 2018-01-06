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07.01.2018 06:15

Final mücadelesinde tribün çöktü: 30 yaralı

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Final mücadelesinde tribün çöktü: 30 yaralı
Umman ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin karşılaştığı Körfez Kupası final mücadelesinde tribün çöktü. Kazada 30 taraftar yaralandı.

Kuveyt'te düzenlenen Körfez Kupası final mücadelesinde tribünün çökmesi sonucu 30 taraftar yaralandı. Mücadelede Umman, Birleşik Arap Emirlikleri'ni penaltı atışları sonucunda 5-4 mağlup etti.

Skor’dan aktarılan haberde, Jaber Stadı’nda oynanan mücadelede Umman ile Birleşik Arap Emirlikleri karşı karşıya geldi. Normal süresi 0-0 beraberlikle sona eren maçı penaltı atışları sonucunda 5-4 Umman kazandı.

Şampiyonluk sevincini oyuncularla paylaşan taraftarların yarattığı izdiham nedeniyle, tribünlerin önündeki cam bariyerler yıkıldı ve tribün çöktü. Sahaya düşen ve yaralanan taraftarlara sağlık görevlileri tarafından anında müdahale edildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan yetkililer yaklaşık 30 taraftarın çevredeki hastanelere kaldırıldığını dile getirirken ciddi bir yaralanmanın olmadığını bildirdi.

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