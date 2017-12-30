  • BIST 115.333
  • Altın 158,789
  • Dolar 3,7824
  • Euro 4,5472
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 4 °C
30.12.2017 05:10

Film çekti, Erdoğan'a iltifat yağdırdı

»
Film çekti, Erdoğan'a iltifat yağdırdı
Yeni bir film çeken oyuncu Peker Açıkalın, Erdoğan'a iltifatlar yağdırıp, filmin galasına davet etti.

Oyuncu Peker Açıkalın, "Baba 1.5" isimli sinema filmiyle ilgili yaptığı konuşmada Erdoğan'a övgüler yağdırdı.Peker Açıkalın, "Türkiye'yi, bizi bir arada tutan Erdoğan yönetiyor. Kendisini galamızda görmek isteriz" dedi.

 Hükümetle benzer görüşlerde olduğunu söyleyen Açıkalın, Erdoğan gibi Kasımpaşalı olduğunu ifade ederek "Kendisini inşallah galamızda da görmek isteriz. Amerika'da Trump baştayken Türkiye'yi, bizi bir arada tutan Erdoğan yönetiyor. Sağlığım iyi ve şu an artık benim için en önemli şey çocuklarım ve evim. Ben halktan biriyim" diye konuştu.

 Açıkalın, kalp pilini de Erdoğan'ın taktırdığını söyledi

Bir dönem dizilerin aranan ismi olan Peker Açıkalın, uzun zamandır ekranlarda görünmüyordu. Peker Açıkalın, "Cumhurbaşkanımız sayesinde ameliyat oldum." dedi

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Işın Karaca: Herkes kendini kraliçe ilan ediyor29 Aralık 2017 Cuma 12:17
  • Azra Akın hamile mi?29 Aralık 2017 Cuma 11:14
  • 25 yıllık küskünlükte sürpriz gelişme! Sezen ve Yıldız...29 Aralık 2017 Cuma 11:01
  • Derin Talu üşümemesinin nedenini açıkladı29 Aralık 2017 Cuma 09:17
  • Aslı Enver'in cesur paylaşımına beğeni yağdı28 Aralık 2017 Perşembe 17:47
  • Demet Akalın, çizmesini hayranına hediye etti28 Aralık 2017 Perşembe 13:19
  • Adnan Oktar Melisa Aslı Pamuk'u kovmuş! İşte o görüntüler28 Aralık 2017 Perşembe 12:49
  • O yazışmalar için Hatice'yi mahkemeye verdi28 Aralık 2017 Perşembe 12:34
  • Murat Boz'dan milyonluk sürpriz anlaşma!28 Aralık 2017 Perşembe 12:13
  • Tom Hanks’a büyük sürpriz!28 Aralık 2017 Perşembe 11:49
    • FOTO GALERİ
    • Yılbaşında neden kırmızı iç çamaşırı giyilir?
    • Mavi kar yağdı; halk paniğe kapıldı
    • CHP'li Tezcan basın toplantısı düzenledi
    VİDEO GALERİ
    • Nihat Doğan canlı yayında dakikalarca ağladı!
    • CHP'li vekil: Aziz Bey artık aday olmayacak
    • Maymun kuyumcuyu soydu...
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti