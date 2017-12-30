Film çekti, Erdoğan'a iltifat yağdırdı

Yeni bir film çeken oyuncu Peker Açıkalın, Erdoğan'a iltifatlar yağdırıp, filmin galasına davet etti.

Oyuncu Peker Açıkalın, "Baba 1.5" isimli sinema filmiyle ilgili yaptığı konuşmada Erdoğan'a övgüler yağdırdı.Peker Açıkalın, "Türkiye'yi, bizi bir arada tutan Erdoğan yönetiyor. Kendisini galamızda görmek isteriz" dedi.

Hükümetle benzer görüşlerde olduğunu söyleyen Açıkalın, Erdoğan gibi Kasımpaşalı olduğunu ifade ederek "Kendisini inşallah galamızda da görmek isteriz. Amerika'da Trump baştayken Türkiye'yi, bizi bir arada tutan Erdoğan yönetiyor. Sağlığım iyi ve şu an artık benim için en önemli şey çocuklarım ve evim. Ben halktan biriyim" diye konuştu.

Açıkalın, kalp pilini de Erdoğan'ın taktırdığını söyledi

Bir dönem dizilerin aranan ismi olan Peker Açıkalın, uzun zamandır ekranlarda görünmüyordu. Peker Açıkalın, "Cumhurbaşkanımız sayesinde ameliyat oldum." dedi