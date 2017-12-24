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25.12.2017 02:05

'Filistin'in cesur kızı'nın kefalet talebine ret

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'Filistin'in cesur kızı'nın kefalet talebine ret
İsrail mahkemesi,'Filistin'in cesur kızı' lakabıyla tanınan 16 yaşındaki Ahed Tamimi'nin yargı sürecinde kefaletle serbest bırakılması teklifini reddetti.

SPUTNİK- Ahed'in babası Basim Tamimi yaptığı açıklamada, avukatlarının, kızının yargı sürecinde kefaletle serbest bırakılması için Ofer Askeri Mahkemesi'ne başvuruda bulunduğunu ifade ederek, "Mahkeme, söz konusu talebi reddetti" dedi.
Baba Tamimi, kızı Ahed, eşi Neriman ve yeğeni Nur'un yargılanma kapsamında yarın Ofer Mahkemesi'nde bir duruşmanın yapılacağını aktardı.

İsrail askerleri 19 Aralık'ta Ahed Tamimi ile annesi Neriman'ı, bir gün sonra sabah saatlerinde de kuzeni Nur Tamimi'yi gözaltına almıştı.

'Filistin'in cesur kızı' olarak bilinen Ahed, 2012 yılında ağabeyi gözaltına alındığında İsrail askerlerine karşı gösterdiği tavır nedeniyle İstanbul'da 'Hanzala Cesaret Ödülü'ne layık görülmüştü.

"İsrail askerine kafa tutan Filistinli kız" olarak dünya gündemine gelen Ahed, Başbakan olduğu dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da buluşmuştu.

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