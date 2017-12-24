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25.12.2017 02:05

Filipinler'de tayfun faciası

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Filipinler'de tayfun faciası
Filipinler'de tropikal tayfunun sebep olduğu toprak kayması ve sellerde 200'den fazla kişi hayatını kaybetti. 100'den fazla kişinin de kayıp olduğu belirtiliyor.

BBC TÜRKÇE- Tembin isimli tayfun Cuma günü 20 milyon kişiye ev sahipliği yapan Mindanao Adası'nı vurdu, en az bir dağ köyünü yok etti.

Polis tayfun nedeniyle 208 kişinin hayatını kaybettiğini, 164 kişininse kayıp olduğunu açıkladı.

Reuters'a telefonla konuşan 65 yaşındaki çiftçi Felipe Ybarsabal "Her şey çok çabuk oldu, sel suları çok hızlı yükseldi, evi doldurdu" dedi ve ailesinin daha yüksek bir noktaya kaçmak zorunda kaldığını anlattı. "Evden hiçbir şey kurtaramadık. Hiç kimse yardım edemedi, çünkü her şey çok çabuk gelişti. Her şey bir saat içinde iki-üç metre suyun altında kaldı."

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), toplamda 70 bin kişinin yerlerinden olduğunu ya da fırtınadan etkilendiğini ve yoğun yağışın kurtarma faaliyetlerini güçleştirebileceği kaydediyor.

IFRC'nin Filipinler operasyonu müdürü Patrick Elliott, "İnsanlar herşeylerini arkada bırakarak, canlarını kurtarmak için kaçtılar" dedi.

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