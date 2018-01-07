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07.01.2018 22:40

Fikret Orman'dan şampiyonluk açıklamasır

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Fikret Orman'dan şampiyonluk açıklamasır
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Antalya'da bir alışveriş merkezinde kulübün lisanslı ürünlerinin satış mağazası Kartal Yuvası'nın açılışını yaptı.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Antalya'da bir alışveriş merkezinde kulübün lisanslı ürünlerinin satış mağazası Kartal Yuvası'nın açılışını yaptı. Açılış sırasında açıklamalarda bulunan Orman, "İkinci yarıya umutla başlıyoruz. Bu sezon her şey iyi olacak. Üst üste 3'üncü şampiyonluğu almak istiyoruz" dedi.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Antalya'da bir alışveriş merkezinde kulübün lisanslı ürünlerinin satış mağazası Kartal Yuvası'nın açılışını yaptı.

Açılışa siyah beyazlı taraftar yoğun ilgi gösterdi. Tezahüratlar eşliğinde mağazaya giren Fikret Orman, kurdele kesiminin ardından taraftarla fotoğraf çektirdi.

Orman, taraftarların formalarını da imzaladı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Orman, çok hızlı büyüyen bir camia olduklarını ve taraftarın yoğun ilgi gösterdiğini belirtti.

Takımda herkesin moralinin iyi olduğunu vurgulayan Orman, "İkinci yarıya umutla başlıyoruz. Bu sezon her şey iyi olacak. Üst üste 3'üncü şampiyonluğu almak istiyoruz" dedi.

Gazetecilerin Cenk'in yerine yeni transfer yapacak mısınız sorusuna Orman, "Bakıyoruz karşılığını verdi. Beşiktaş taraftarının lisanslı ürünlere ilgisi hakkında soruya ise Orman, Beşiktaş taraftarı harcadığı paranın doğru yere gittiğini görünce daha da ilgi gösteriyor. Biz de ürün çeşitliliğini artırıyoruz. Kartal Yuvası operasyonu, yaklaşık yüzde 1300 oranında büyüdü. Alanlar memnun biz de memnunuz" diye konuştu.

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