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02.02.2018 11:10

Fidel Castro’nun oğlu intihar etti

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Fidel Castro’nun oğlu intihar etti
Küba devriminin lideri Fidel Castro’nun en büyük oğlu 68 yaşında intihar etti.

Küba’nın resmi gazetesi Granma’nın haberine göre Fidel Castro Diaz-Balart’ın birkaç aydır derin depresyon sebebiyle tedavi altında olduğu aktarıldı. Fidel Castro Diaz-Balart’ın sabah saatlerinde yaşamına son verdiği açıklandı.

Küba’da “Fidelito” olarak bilinen Castro, 1 Eylül 1949’da Castro’nun ilk eşi Mirta Diaz-Balart’la olan evliliğinden doğmuştu.

Sovyetler Birliğinde eğitim gören bir bilim insanı olan Castro, ülkenin nükleer programı üzerinde çalışmıştı.

Castro halen Küba hükümetinin bilimsel konulardaki danışmanlığını ve ülkenin Bilim Akademisi başkan yardımcılığını yapıyordu.

Castro’nun cenazesine ilişkin bilgilerin ailesi tarafından verileceği açıklandı.

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