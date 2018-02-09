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09.02.2018 15:40

Fi dizisinde sürpriz gelişme

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Fi dizisinde sürpriz gelişme
Puhu TV, resmi sosyal medya hesabı aracılığıyla izlenme rekorları kıran yepyeni bir Fi macerası başlayacağının açıklamasında bulundu

Fi Çi hayranlarına puhutv'den sürpriz bir haber geldi. Fi Çi final yapmaya hazırlanırken Fi Macerası isimli bir belgesel başladı. Belgeselde dizsinin yayınında ve yapımda emeği geçen herkes Fi dizini anlatacak. Fi Macerası birinci bölümde Serenay Sarıkaya duygularını dile getirdi. İşte o açıklama...

puhutv ekranlarının izlenme rekorları kıran dizisi Fi Çi'nin, final tarihi için sayılı günler kalması sebebiyle hayranlarının büyük bir üzüntü içerisinde olmasının ardından bu kez de yeni bir açıklamaya imza atarak izleyicisini sevindirecek gelişmelere yer verdi. Puhu TV, resmi sosyal medya hesabı aracılığıyla izlenme rekorları kıran yepyeni bir Fi macerası başlayacağının açıklamasında bulundu.

puhutv'nin dizinin tutkunlarına özel gerçekleştirdiği açıklamalar doğrultusunda, her bölümünün soluk soluğa izlendiği Fi dizisinin belgeselinin izleyicilerle buluşacağının müjdesi verildi. Bu belgeselde, Fi dizisinin tüm oyuncular ve yapım ekipleriyle yapılan röportajlar ve kamera arkası görüntüler yer alacak. Fi yeni sezon Çi dizisinin finaline doğru başlayacak yepyeni Fi macerası ilk olarak Serenay Sarıkaya ile başladı. Fi macerasının belgeselinde dizide yer alan tüm oyuncu kadrosu ve yapım ekipleri izleyicisini ekrana kilitleyen Fi dizisini anlatacak.

İşte o açıklama 

 

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