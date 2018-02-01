  • BIST 119.529
  • Altın 162,306
  • Dolar 3,7623
  • Euro 4,6625
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 1 °C
01.02.2018 10:30

'Fi' dizisi oyuncusu 12 bölüm boşa oynamış

»
'Fi' dizisi oyuncusu 12 bölüm boşa oynamış
Oyuncu Hivda Zizan Alp, 'Yeşil Deniz' adlı diziden 12 bölümlük ücretini alamadığı gerekçesiyle yapımcı firma TFT Film'e alacak davası açtı.

Sabah'tan Ali Oktay'ın haberine göre İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne itirazın iptali istemiyle açılan davaya göre en son 'Fi' dizisinde 'Ada' rolünü canlandıran oyuncu Hivda Zizan Alp, 2014 yılında yapımcılığını TFT Televizyon Film Tanıtım şirketinin üstlendiği 'Yeşil Deniz' adlı dizinin 64 ila 75'inci bölümleri arasında 12 bölüm oynadı.

Yapımcı firmayla yapılan sözleşmeye göre oyuncuya bölüm başı bin 500 liradan 12 bölüm için toplam 18 bin lira ödenmesi gerekiyordu. Ancak firmadan alacağını tahsil edemeyen Alp icra takibi başlattı.

Yapımcı firma TFT Film icra takibine itiraz ederek aleyhindeki icra takibini durdurdu. Davacı oyuncu da itirazın iptali istemiyle ücretinin tahsili için alacak davası açtı. Hivda Zizan Alp'in avukatı dava dilekçesinde, "Davalı firma hem aylarca oyalayarak hem de icra takibini durdurarak müvekkilimi mağdur etmiştir" dedi.

Davaya cevap veren yapımcı firma TFT Film'in avukatı ise davanın reddini isteyerek "Dizi oyuncuları müvekkil şirketin müşkül durumunu bilmekte olup bunun bilincinde olarak diziye devam etmişlerdir" savunmasını yaptı.

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • "Rusya, Suriye'de siyasi bir anlaşma için büyük uğraş veriyor"01 Şubat 2018 Perşembe 07:57
  • Ahmet Hakan'dan TTB operasyonuna tepki01 Şubat 2018 Perşembe 07:29
  • Resmen açıklandı: NTV'nin geleceği belli oldu31 Ocak 2018 Çarşamba 17:11
  • Euronews Türkçe'nin yayını durduruldu31 Ocak 2018 Çarşamba 16:53
  • Euronews Türkçe'nin yayını durduruldu31 Ocak 2018 Çarşamba 16:33
  • Cem Küçük bu kez o kanalı hedef gösterdi: Kapatın bunları...31 Ocak 2018 Çarşamba 15:06
  • TTB gözaltıları sadece 4 gazetenin manşetinde31 Ocak 2018 Çarşamba 13:28
  • Seda Sayan'dan Seren Serengil'e: Hepimiz faniyiz31 Ocak 2018 Çarşamba 13:03
  • Ünlü sunucu cinsiyet değiştirdi31 Ocak 2018 Çarşamba 12:46
  • İzleyiciler isyan etti: RTÜK'ten reklamlar için düzenleme31 Ocak 2018 Çarşamba 11:33
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti