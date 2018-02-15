'Fi Çi'de Başak Köklükaya sürprizi

Yapımını Ay Yapım’ın, yönetmenliğini Mert Baykal’ın üstlendiği, Azra Kohen’in çok satan 'Fi Çi Pi' üçlemesinden uyarlanan 'Fi Çi' dizisi, yeni sezon 9. bölümüyle 16 Şubat Cuma günü izleyicileriyle buluşacak.

Finale doğru giderken heyecanı giderek artan, puhutv’de yayınlanan 'Fi Çi' dizisinin yeni bölümüne Başak Köklükaya konuk oluyor.

Uzun bir aradan sonra setlere geri dönen Köklükaya, 'Duru’nun annesi 'Hazal' karakterine hayat verecek.

Duru yaşadığı olaylardan sonra uzun zamandır görüşmediği annesi Hazal’ın yanına gider. Ancak bu beklenmedik ziyaret Hazal'ı şaşırtır. Duru ve annesinin hikayesi de böylece açığa çıkar.