Feyzioğlu'ndan 'Ümit Kocasakal' açıklaması

Türkiye Barolar Birliği (TTB) Genel Başkanı Metin Feyzioğlu, CHP'de Genel Başkan adayı olacağına ilişkin iddialara yanıt verdi.

Türkiye Barolar Birliği (TTB) Genel Başkanı Metin Feyzioğlu, CHP'de Genel Başkan adayı olacağına ilişkin iddialara yanıt verdi. Metin Feyzioğlu, aday olmayacağı mesajı verdi.

Başkan Feyzioğlu, İstanbul Barosu eski Başkanı Ümit Kocasakal’ın CHP Genel Başkanlığına adaylığını da değerlendirerek "Benim için de aday olacak deniliyor. Hiç bir siyasi partide ne dün ne bugün, ne de yarın bir yarış içinde olmayacağımı, siyasi particilik yapmak niyetinde olmadığımı söylemiştim. Gelecekte de bugünki şartlarda siyaset yapmayı düşünmüyorum. CHP Genel Başkanlığı için aday olan Ümit Bey’in yolu açık olsun, hayırlı olsun. Kendi tercihidir, Türkiye için değerli bir insandır. Görüşlerinden faydalanmak gerekir" diye belirtti.