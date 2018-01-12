Feyzioğlu, Mehmet Altan ve Şahin Alpay kararını yorumladı

Maltepe'de Ülkücü Düşünce Derneği (ÜLKÜ-DER) 'Hukuk Devleti' adı altında bir konferans düzenledi. Konferansa konuşmacı olarak Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu katıldı.

Feyzioğlu burada katılanların sorularını cevapladı. Feyzioğlu, Mehmet Altan ve Şahin Alpay hakkında Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu kararı ve kararın Ağır Ceza Mahkemesi'nde bozulmasını şöyle değerlendirdi: Anayasa Mahkemesi'nin kararı bağlayıcıdır. Anayasa Mahkemesi mahkemeyi bağlar, idareyi bağlar. Anayasa Mahkemesi kısa kararında, 'Bu tutukluluklar temel hakları ihlal etmiştir. Anayasaya aykırıdır' demiştir. Şahin Alpay için 13'üncü ağır ceza mahkemesi, Mehmet Altan için 26'ıncı ağır ceza mahkemesi gerekçeli kararı görüp, öyle düşünelim demiştir. Bu iki mahkemenin de takdir yetkisi yoktur. İki mahkeme de kısa kararda ihlali gördükleri anda tahliye etmek zorundadırlar. Nitekim kararlarını ikiye bir vermişlerdir. Muhalif üyeler, 'Bizim takdir yetkimiz yoktu, yapamayız. Derhal tahliye etmek zorundayız' demişlerdir.

Feyzioğlu, Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'ın Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu kararına yönelik değerlendirmeleri hakkında ise, " Hükümet sözcüsü Anayasa Mahkemesi için 'Dosyayı bilmiyor' demiştir. Hükümet sözcüsü dosyayı biliyor ama Anayasa Mahkemesi dosyayı bilmiyor. Anayasa Mahkemesi'nin kararını eleştirecek durumda değilim. Çünkü gerekçeli kararı yayınlanmadı. Ama ağır ceza mahkemesinin Anayasa Mahkemesinin kısa kararına derhal uyması gerektiğini bilecek kadar lisans seviyesi hukuk biliyorum. Doktor, profesör seviyesi hukuk bilmenize gerek yok. Hükümet sözcüsünün bu bilgiden yoksun olmasını garipsiyorum" dedi.

Feyzioğlu, konuşmasının devamında Anayasa Mahkemesi'ne de eleştiride bulunarak, "Anayasa Mahkemesi bu özgürlükçü yaklaşımını OHAL KHK'larına karşı kullansa iyi olur. Çünkü Anayasa Mahkemesi yarın sabah kalktığında bir OHAL KHK'sıyla 6 aylığına tatile çıkartıldığını görebilir. Anayasa Mahkemesi 'Ben OHAL KHK'larını inceleyemem' dedi. 27 senelik mücevher değerindeki içtihadını çöpe attı" ifadelerini kullandı.