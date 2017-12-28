FETÖ’ye 1 milyar avro ödemek zorunda kalabiliriz

AİHM’nin kararındaki tazminat miktarı ile çarptığımızda 1.067.500.000 Avro ediyor.

696 sayılı KHK’nin 103. maddesi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’a bir madde eklenerek terör suçlarından tutuklu veya hükümlü bulunanlara duruşmaya çıkarken ceza infaz kurumu idaresince verilen giysileri giyme zorunluluğu getirildi.

Muğla’da görülen Cumhurbaşkanına suikast davasında bir FETÖ sanığının “HERO” baskılı t-shirt giyerek yaptığı kışkırtmanın ardından gelişen tepkiler nedeniyle yapılan bu düzenleme hukukçular arasında tartışılıyor.

Uygulamada ortaya çıkacak büyük sorunları bir kenara bırakarak bu yazıda yalnızca konu hakkındaki emsal bir AİHM kararını paylaşmakla yetineceğiz.

AİHM KARARINDAN NELER VAR

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 16.03.2010 tarihli Jiga v. Romanya kararında “sanığın duruşmaya cezaevi giysisi ile çıkmaya zorunlu tutulması masumiyet karinesine aykırıdır” şeklinde hüküm kurmuştur.

Kararda şunlar belirtilmiştir:

“Başvurucunun (sanık) halka açık duruşmalarda cezaevi giysisi ile görünmesi hukuka aykırıdır ve resmi makamlar tarafından açıklanamamıştır. Başvurucunun zararı, kendisi gibi sanık olan diğer (tutuksuz) kişinin duruşmalara sivil giysisiyle çıkması nedeniyle artmıştır. Çünkü bu fark başvurucunun suçlu olduğuna dair algıyı güçlendirmektedir. Bu nedenlerle Mahkeme, Sözleşmenin 6/2 maddesiyle güvence altına alınan masumiyet karinesinin ihlal edildiğine karar vermiştir.

Mahkeme Romanya’yı başvurucuya 12.800 Avro manevi tazminat ve 2.450 Avro masraf ödemeye mahkûm etmiştir.”

Bu başvuru neticesinde Romanya devleti başvurucuya toplam 15.250 Avro ödemek zorunda kalmıştır.

TÜRKİYE ALEYHİNE TAZMİNAT KARARLARI VERİLDİĞİ TAKDİRDE...

Ülkemizde Adalet Bakanlığının son açıklamalarına göre terör suçlarından (FETÖ, PKK, IŞİD vb.) halen sanık olarak tutuklu yargılanan yaklaşık 70.000 kişi bulunmaktadır. Bu sayıyı AİHM’nin kararındaki tazminat miktarı ile çarptığımızda 1.067.500.000 Avro etmektedir. Bu bedelin Türk Lirası olarak bugünkü değeri 4.846.450.000 TL’dir.

Türkiye aleyhine tazminat kararları verildiği takdirde vatandaşlarımızın cebinden vergi olarak çıkan paranın terör örgütleri ile ilgili kişilere ödenmesi durumuyla karşı karşıya kalınma tehlikesi bulunmaktadır.

Kışkırtmaya engel olmak amacıyla getirilen bu düzenlemenin başka ve daha büyük kışkırtmalara zemin hazırladığı düşüncesindeyiz. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin terör örgütleriyle topyekûn mücadelesinin meşruiyetine zarar vereceğini düşündüğümüz tek tip elbise düzenlemesini yanlış buluyor ve bundan vazgeçilmesini öneriyoruz.

Her zaman söylediğimiz gibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti ABD destekli terör örgütleri ile, hukuk devleti olmanın gereklerini yok saymadan mücadele edecek birikime sahiptir.

Av. Ceyhan Mumcu – Av. Erkin Etike/Odatv.com