FETÖ’nün yurdu Ensar Vakfı’na verildi!

Ataşehir’de daha önce FETÖ mensuplarının öğrenci yurdu olarak kullandığı bina, İBB’nin protokolüyle Ensar Vakfı’na devredildi. İBB’nin CHP’li üyeleri protokole ret oyu kullandı.

Fatma Aksu/ Hürriyet- Ataşehir’de bir süredir boş duran öğrenci yurdu, 3 ay önce Ensar Vakfı’na devrildi. Bina Ensar Vakfı tarafından tamamen yenilendi. Protokole göre, İBB kendi tasarrufunda bulunan yurt binasında öğrenci kapasitesinin yüzde 10’una kadar dar gelirli, yoksul, muhtaç, kimsesiz ve engelli öğrencilerin bedelsiz olarak barındırılması talep edecek. Binanın kullanımı için tadilat, tamirat, bakım ve onarımı ile işletimi için elektrik, su, doğalgaz, güvenlik, temizlik, iklimlendirme ve benzeri tüm giderleri Ensar Vakfı karşılayacak.

CHP: YÖNTEM SAKINCALI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Ensar Vakfı arasında yapılan protokol dün İBB Meclisi’nde onaya sunuldu. Karara ret oyu veren CHP’li üyeler adına söz alan Tarık Balyalı, “Bu ucu bucağı gelmeyecek, doğru olmayan bu yöntemi sakıncalı buluyoruz. Bazı okullarda ciddi iddialar, kontrol dışı yapılan işler var. Bu derneklere İBB çok destek çıkmamalı” dedi.

AK PARTİ: TALEPLER DEVAM EDERSE, SÜRECEK

AK Partili Hukuk Komisyonu Başkanı Osman Gökçebaş ise bunun Belediye Kanunu”ndan kaynaklandığını belirtip, “Belediye Kanunu belediye yurt yaptırır diyor. Milyonlarca öğrenci ihtiyacı için talepler devam ederse protokoller de sürecek. Kimseye kimsenin malını da vermiyoruz” diye yanıt verdi.